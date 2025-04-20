Sadece 20 gün ömrü var: Görmek isteyen 2 bin rakıma çıkıyor

Leyla Sevim, endemik bir çiçek türü olan ters laleleri görmeye ve görüntülemeye geldiklerini ifade ederek, "Batman, Hakkari ve Van illerinde daha fazla görülebilen, 20 gün ömürlü bir çiçektir. Bölgede ağlayan gelin olarak da bilinmekte olan bir çiçektir. Kısa ömürlü olduğu için görmek için ekip olarak buradayız" diye konuştu.