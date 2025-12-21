Şanlıurfa'da 571 hafız için icazet töreni düzenlendi

Şanlıurfa'da hafızlığını tamamlayan 571 öğrenci için icazet töreni yapıldı. Törende hafızlara icazet belgeleri verildi.
11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, törende yaptığı konuşmada, hafızlığın yaşantısıyla Kur'an-ı Kerim'i muhafaza eden anlamına geldiğini belirtti.
Kentin "Peygamberler Şehri" olarak bilindiğini hatırlatan Şıldak, sabır ve kardeşliğin önemine değindi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut da Türkiye genelinde açtıkları Kur'an Eğitim Merkezleri'nde verilen dini eğitimlere ilişkin bilgi verdi.
Tören, dua edilmesi ve hafızlara icazet belgelerinin verilmesiyle sona erdi.