Şırnak’taki düğünde gelin ve damada 3 milyon lira ve 1,5 kilo altın takıldı

Gelin Hülya ve damat Emrah Gökçe, mutluluklarını paylaşıp, kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti. Damadın babası Ömer Gökçe, düğün süresince gösterilen ilgiye teşekkür ederek, "Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, aşiret mensuplarımıza ve misafirlerimize gönülden teşekkür ederim. Düğünümüz katılım açısından çok yoğundu. Bu, halkımızın birlik ve beraberliğinin en güzel göstergesidir" dedi.







