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Sivas'ta obruklar ve tabanındaki göl dronla görüntülendi

Sivas'ta obruklar ve tabanındaki göl dronla görüntülendi

14:0225/06/2026, Perşembe
AA
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Sivas'ın Hafik ilçesinde yan yana sıralanmış 3 obruk ve birinin tabanında yer alan karstik göl, dronla görüntülendi.

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