Sivas'ta obruklar ve tabanındaki göl dronla görüntülendi

Sivas'ın Hafik ilçesinde yan yana sıralanmış 3 obruk ve birinin tabanında yer alan karstik göl, dronla görüntülendi.
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#Hafik
#Sivas
#Obruk
Sivas'ın Hafik ilçesinde yan yana sıralanmış 3 obruk ve birinin tabanında yer alan karstik göl, dronla görüntülendi.
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