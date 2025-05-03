Sosyal medyada gördü, atın üzerinde oluşturdu: Denizlili kuaför Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi

Yaptığım araştırmalarda daha önce ülkemizde yapılmadığını fark ettim ve 'bu çalışmayı ilk benim yapmam gerekiyor' diye düşündüm. Profesyonel atları olan özel bir çiftlik ile iletişime geçtim. Çiftlik işletmeciyle gerekli görüşmelerden sonra aldığımız izinle Akarsu isimli güzel bir atımızın üzerinde tribal kesim gerçekleştirdik. Yaptığımın çalışma meslektaşlarım arasında büyük beğeni ve ilgi topladı. Bu durumda mesleğimizle alakalı olarak bizlere gurur verdi" diye konuştu.