Su altında açan renkli bahçeler: Kızıldeniz Mercanları

Dünyanın en özgün deniz ekosistemlerinden biri olarak kabul edilen Kızıldeniz, subtropik ve tropik iklim kuşaklarının kesişiminde yer alması nedeniyle yüksek biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Afrika kıyısında Mısır, Sudan, Eritre, Arap Yarımadası’nda ise Suudi Arabistan, Ürdün ve Yemen tarafından çevrelenen bölge; hem sert hem de yumuşak mercan türlerinin yoğun olarak görüldüğü nadir deniz alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Bölgede yaygın olarak görülen Acropora, Porites, Pocillopora gibi sert mercanlar ile çeşitli soft coral türleri, Kızıldeniz’in en temel ekosistem yapı taşlarını oluşturuyor. Bu mercan kolonileri, içinde yüzlerce küçük omurgasız canlıyı, sünger türlerini ve pek çok balık popülasyonunu barındırıyor. Mercan polipleriyle simbiyotik ilişkide yaşayan zooxanthellae adlı mikroalgler, hem mercanların yaşamasını sağlıyor hem de resiflerde besin zincirinin temelini oluşturuyor. Resiflere bağımlı canlılar arasında papaz balıkları, kelebek balıkları, çütreler, mürenler, deniz kaplumbağaları ve pek çok omurgasız tür yer alıyor.

