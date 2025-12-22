e-Devlet'e otomobil sahipleri için büyük önem arz eden bir özellik eklendi. Artık sürücüler en yakın ihtiyaç noktalarını mobil uygulamadan öğrenebilecek.
Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile şarj istasyonları, önemli bir ihtiyaç hâline geldi. Ancak bu istasyonların sayıs akaryakıt istasyonları kadar çok değil. Hâl böyle olunca e-Devlet, vatandaşın önemli sorunlarına bir tanesine çözüm bulmuş oldu.
e-Devlet mobil uygulamasına "Şarj İstasyonları" hizmeti eklendi. Sürücüler "Yardımcı Hizmetler" menüsü üzerinden artık büyük kolaylık yaşayacak.
e-Devlet'e eklenen Şarj İstasyonları özelliği, sadece soketlerin konumunu göstermiyor. İstasyonun durumu ile ilgili bilgilerin de paylaşıldığı sayfada şarj ücretlerine, soketlerin sağladıkları güç durumlarına ve müsaitlik durumlarına tek bir tıklama ile ulaşabiliyorsunuz.
Mobil uygulamada e-Devlet'in yeni özelliği işte böyle görünüyor
Şarj İstasyonları özelliğini kullanabilmeniz için iOS veya Android telefonunuza e-Devlet uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra ekranı kaydırdığınız zaman Yardımcı Hizmetler bölümünün hemen altında Şarj İstasyonları özelliğini göreceksiniz. Konum izni verdikten sonra size en yakın şarj istasyonlarına anında ulaşabileceksiniz.