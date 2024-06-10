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Hayat

Tam 1 ton 800 kilo: Fiyatı dudak uçuklattı

09:48 - 10/06/2024 Pazartesi
IHA

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, Kurban Bayramı öncesinde isimli 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğa 340 bin TL satışa çıkarıldı. Boğanın fiyatı adeta ikinci el otomobillerle yarışıyor.

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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Çanakkale genelinde kurbanlıklar görücüye çıkmaya başladı.


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Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 37 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (55) 4 yaşındaki simental cinsi 4 yaşındaki boğa 1 ton 800 kilograma ulaştı.


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Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Hasan Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğa 340 bin TL'den satışa çıkardı.


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Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.

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Çanakkale'de 37 yıldır büyükbaş hayvan besi çiftliğinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten Hasan Yavaş, “Paşaköy köyünde kurbanlık dana besliyorum. Bu danamız kurban bayramı için hazırladık. Satılık. Şu anda 1 ton 800 kilogram geliyor. Karkas'ta 1 ton gelmesi lazım. Bu danamızın fiyatı 340 bin TL. Nasip, hayırlı müşteriler diyelim" dedi.

#Kurban Bayramı
#kurbanlık
#fiyat
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