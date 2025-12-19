Tarla fiyatlarının en çok arttığı iller

Türkiye’de ortalama fiyatlara göre konut imarsız arazi (bağ, bahçe, tarla) fiyatları son 5 yıllık dönemde %930 gibi oldukça yüksek oranda prim yaptı. Ancak son 1 yılda artış %16,18 ile sınırlı kaldı. İşte fiyatların en çok arttığı iller ve bölgeler...