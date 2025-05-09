Tayini Zonguldak'a çıktı, hayatı değişti: Okul müdürlüğü yerine inat uğruna bu mesleği seçti, ünlülerin vazgeçilmezi oldu

3 ay köylerde baston ustalarını dolaştım, Münteka Çelebi'nin yanında durdum, bastonun tarihini öğrendim. Bu işe ısındım, hobi olarak bastonculuğa başladım. İlk bastonum bir inat yüzünden yaptım. Devrek bastonlarında genellikle yılan motifi olur; çünkü yılan, sağlık ve şifa anlamına gelir. Ustama sürekli, 'Hep yılan yapıyorsunuz, artık motif değiştirin' diyordum. O da bana 'Madem çok biliyorsun, geç tezgahın başına, sen yap' dedi. 'Yaparım' dedim ve 1988 yılının aralık ayında ilk bastonumu yaptım. Hem eğitimi hem yöneticiliği bastonla birlikte yapıyorum" ifadelerini kullandı.