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Terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'da kaçırdığı Yezidi kadın 11 yıl sonra ailesine kavuştu: 'Her türlü işkenceyi gördüm'

Terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'da kaçırdığı Yezidi kadın 11 yıl sonra ailesine kavuştu: 'Her türlü işkenceyi gördüm'

13:009/07/2025, Çarşamba
AA
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Terör örgütü DEAŞ tarafından 2014 yılında Sincar'ın Koço köyünden kaçırılan 24 yaşındaki Yezidi Dima Emin Salih, 11 yıl sonra Duhok'ta ailesiyle buluştu. Salih, IKBY Kaçırılan Yezidileri Kurtarma Ofisi aracılığıyla ailesine kavuştu.

Yezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesine 3 Ağustos 2014'te saldıran terör örgütü DEAŞ, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi kaçırıp öldürdü veya elinde tuttuğu bölgelerde alıkoydu.


DEAŞ, Sincar’ın yaklaşık 18 kilometre güneyindeki Koço köyüne 2014 yılındaki saldırısında da burada yaşayan yüzlerce kişiyi katletti ve kaçırdı.


Koço köyüne saldırıda çocuk yaşta kaçırılan Dima Emin Salih, aradan geçen 11 yılın ardından IKBY'nin Kaçırılan Yezidileri Kurtarma Ofisi aracılığıyla Duhok’taki ailesine kavuşurken, yaşadığı acı dolu anları ise unutmaya çalışıyor.


HER TÜRLÜ İŞKENCEYİ GÖRDÜM


Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisiyle birlikte ailesinden 8 kişinin daha DEAŞ’ın saldırısında kaçırıldığını belirterek, teröristlerin köylerine geldiği o karanlık gecede ailesinin dağıldığı ve herkesin farklı bir yöne savrulduğunu anlattı.


Terör örgütü tarafından kaçırıldıktan sonra kısa bir süre Irak’ta kaldığını ve Irak-Suriye sınırına götürüldüğünü belirten Salih, “Ailemden koparıldım. Hayatımın en kötü anlarını orada yaşadım. DEAŞ, bize karşı son derece vicdansızca davrandı. Oradaki hayat çok kötüydü ve her türlü işkenceyi gördüm.” diye konuştu.


Salih, ailesinden haber alamadan geçirdiği zorlu yıllarda bir günü bile ağlamadan geçirmediğini, sürekli korku içinde yaşadığını dile getirdi.


İKİ ERKEK KARDEŞİ VE BABASI KAYIP


Bir insanın başka bir insana nasıl zarar verebildiğini asla anlayamadığını aktaran Salih, Biz sadece köylerimizde barış içinde yaşayan sıradan insanlardık. Kimseyi öldürmedik, kimseye zarar vermedik. Ama onlar tüm bu iğrençlik ve vicdansızlıkla gelip hayatlarımızı mahvettiler. ifadelerini kullandı.


Babasının hala kayıp olduğu ve akıbetinin bilinmediğini vurgulayan Salih, iki erkek kardeşinden de hiçbir haber alınamadığı ancak geri dönmelerini umutla beklediklerini kaydetti.


Salih, annesi, bir kız kardeşi ve iki erkek kardeşinin kurtulmuş olmasına rağmen aile üyelerinin eksikliğini her zaman hissettiklerini dile getirdi.

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