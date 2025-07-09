



HER TÜRLÜ İŞKENCEYİ GÖRDÜM





Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisiyle birlikte ailesinden 8 kişinin daha DEAŞ’ın saldırısında kaçırıldığını belirterek, teröristlerin köylerine geldiği o karanlık gecede ailesinin dağıldığı ve herkesin farklı bir yöne savrulduğunu anlattı.





Terör örgütü tarafından kaçırıldıktan sonra kısa bir süre Irak’ta kaldığını ve Irak-Suriye sınırına götürüldüğünü belirten Salih, “Ailemden koparıldım. Hayatımın en kötü anlarını orada yaşadım. DEAŞ, bize karşı son derece vicdansızca davrandı. Oradaki hayat çok kötüydü ve her türlü işkenceyi gördüm.” diye konuştu.





Salih, ailesinden haber alamadan geçirdiği zorlu yıllarda bir günü bile ağlamadan geçirmediğini, sürekli korku içinde yaşadığını dile getirdi.