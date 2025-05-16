TRT'nin ekranlara damga vuran dizisi Teşkilat, sezon finaline yaklaşıyor. Heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizi bu kez güçlü hikayesiyle değil, oyuncu kadrosundaki değişliklerle gündemde. Yeni sezonda değişim rüzgarları esecek. Sürpriz isimler Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu. İşte, diziye yeni soluk getirecek 2 ünlü oyuncu.
Reyting rekortmeni Teşkilat dizisi, heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Sezon finaline yaklaşırken Teşkilat dizisinde, kadroya katılan yeni oyuncular ilgi çekiyor.
Yeni karakterlerin hikâyeye nasıl yön vereceği şimdiden merak konusu oldu.
Başrolünde Tolga Sarıtaş ve Tuvana Türkay gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisi önümüzdeki sezonda da seyircisinin karşısına çıkacak. Sezon finaliyle çok konuşulacak diziye 2 yeni oyuncu dahil oldu.
Jessica May Teşkilat dizisinde
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burak Arlıel’in yönetmen koltuğunda oturduğu sevilen diziye ünlü oyuncu Jessica May katıldı. 3 yıl önce Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu, haziran ayında sezonu kapatacak dizide "Mathilda" karakterini oynayacak. Öte yandan May, diziye 144. bölümde dahil olacak.
Teşkilat dizisine 'Lukas' geliyor
Genç oyuncu Dinç Daymen de kadroya dahil oldu. Genç yıldız, aksiyonlu hikâyesiyle 5 sezondur seyirciyi ekran başına toplayan fenomen dizide “Lukas” karakteriyle ve hacker olarak seyirci karşısına çıkacak.
Dinç Daymen kimdir?
23 Mayıs 1997 doğumlu Dinç Daymen, Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Dinç Daymen, 2021 yılından itibaren Baş Belası, Özel Ders, Maviye Sürgün, Kendi Düşen Ağlamaz gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.