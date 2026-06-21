Trabzonspor taraftarının gözdesi 'Tom' 4 gün sonra bulundu

Tom’un bulunması için Trabzon başta olmak üzere birçok ilden destek mesajı aldıklarını belirten Evren Yolcu, kayıp ilanlarının sosyal medyada kısa sürede geniş kitlelere ulaştığını söyledi. Yolcu, "Kamera kayıtlarını izledik gece 02.16 sıralarında evin penceresinden atlamıştı. Atladıktan sonra eve girmeye çalışıyor ama kapıyı açıp içeriye giremiyor. Sonrasında gözden kayboluyor. Kayıp ilanı verdik herkes çok sağ olsun çok ilgilendiler. Trabzon ve diğer illerden hatta yurt dışından bile insanlar ellerinden geleni yaptı. Herkesten Allah razı olsun. Çok fazla arayan oldu. Ben bu kadar beklemiyordum. Asılsız ihbarlar çıktı. Dalga geçen insanlar oldu. Onları çok kale almıyorum" dedi.



