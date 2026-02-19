Türk Kızılay’ın ‘İyilik Gemisi’ Ramazan’ın ilk gününde Gazze’ye uğurlandı

"İyilik Gemisi 3 bin 300 tonluk yardım malzemesi taşıyor

İyilik Gemisi’nin hız kesmeden Mısır’a oradan da Gazze’ye ulaşacağını ifade eden Yılmaz, "İyilik gemisi 3 bin 300 tonluk yardım malzemesini taşıyor ama yükümüz sadece yardım malzemesi, sadece gıda kolisi değil. Yükümüz şefkat, yükümüz merhamet. Çünkü biliyoruz ki Ramazan ayında oradaki kardeşlerimiz dünyanın dört bir tarafındaki Müslüman kardeşleri tarafından unutulmayacak. Ramazan ayında onlara daha fazla yardımı ulaştırmanın gayretine gireceğiz. Biz de bunun gayretin içindeyiz. Bu gemimiz 24-48 saat içinde oraya ulaşacak ve boşaltılacak. Elbette ki bu içeriğe girişler istediğimiz hızla değil. Dönem dönem yavaşlıyor ama yavaşlasa da bir şekilde tüm emanetlerin yerine ulaştığından emin oluyoruz. Sadece yardım gemileri göndermiyoruz. Türk Kızılay olarak 7 Ekim’den bu yana her zaman Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız" şeklinde konuştu.