Türk Kızılay'ın vekaletle kurban kesimleri sürüyor

Türk Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında bayramın ilk günü itibariyle yurt içinde ve üç kıtada kurban kesim işlemlerini başlattığını duyurdu. Hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Filistin/Gazze kurbanlarının kesimleri de yurt içinde organize edildiği bildirildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze için bağışladığı kurbanın kesiminin de Konya'da yapıldığı aktarıldı. Yurt dışında ise vekaletle kesimi gerçekleştirilen kurbanların taze et olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtımının sürdüğü ifade edildi.

1 /10 Türk Kızılay'ın 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hillal Olsun Türkiye' sloganıyla yürüttüğü vekaletle kurban kesim kampanyası bu yıl da hayırseverlerden yoğun ilgi gördüğünü açıkladı.

2 /10 Açıklamada, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyükleri ve iş dünyasından temsilcilerin de destek verdiği kampanya kapsamında hayırseverler Kızılay'a kurban vekâletlerini emanet etti. Yurt içinde ve yurt dışında bayramın ilk günü kesim işlemlerini başlatan Kızılay, vekaletle kesilen kurbanlarla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor" denildi.

3 /10 GAZZE İÇİN UZUN ÖMÜRLÜ KONSERVE MODELİ Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Yurt içinde modern kombinalarda hijyen kurallarına ve İslami şartlara uygun şekilde kesimi yapılan kurbanlar, Kızılay'ın 20 yıldır başarıyla uyguladığı kurban modeli sayesinde kavurma konservesine dönüştürülerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Kızılay, insani krizin sürdüğü Gazze için de uzun ömürlü konserve modelini uyguluyor. Filistin/Gazze için bağışlanan kurbanlar yurt içinde kesilerek konserve haline getirildikten sonra bölgeye gönderiliyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze için bağışladığı kurbanın kesimi de Konya'daki kombinada bayram namazının hemen ardından dualarla gerçekleştirildi.

4 /10 Kızılay ekipleri, yurt dışında ise vekaletle kesimi gerçekleştirilen kurbanları taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

5 /10 Bu kapsamda Afrika'da Benin, Burkina Faso, Burundi, Çad, Fildişi Sahilleri, Gine, Kamerun, Kenya, Malawi, Mozambik, Nijer, Nijerya, Senegal, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda; Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan; Balkanlar'da Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Makedonya; Ortadoğu'da Irak, Suriye ve Yemen'de kurban kesimlerinden elde edilen kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine dağıtmayı sürdürüyor.

6 /10 Din görevlileri, veteriner hekimler ve noterler eşliğinde gerçekleştirilen vekâletle kurban kesimleri, Kurban Bayramı'nın üç günü boyunca devam ediyor. Kurban ibadetini Türk Kızılay aracılığıyla yerine getiren vekâlet sahiplerine kesimi yapılan kurbanlarla ilgili anlık olarak bilgilendirme yapılıyor."

7 /10

8 /10

9 /10