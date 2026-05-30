Ünlü maden suyunda zehir şoku: Milyonlarca şişe acil kararla toplatılıyor

Milyonlarca şişe maden suyu, insan sağlığını doğrudan tehdit eden kritik bulgular nedeniyle acil bir kararla raflardan ve tüm satış noktalarından toplatılıyor. İki komşu ülke arasında son dönemde tırmanışa geçen diplomatik gerilimin gölgesinde alınan bu tedbir kararı tüketiciler arasında büyük bir endişeye neden olurken yapılan açıklamada ünlü markaya ait maden sularının içerisinde zararlı ihlallerin tespit edildiği belirtildi. İşte detaylar.

1 /7 Rusya ile Ermenistan arasında son dönemde siyasi arenada tırmanan diplomatik gerilim, ekonomik bir misillemeye dönüşerek doğrudan market raflarına sıçradı. Moskova yönetimi, geçtiğimiz günlerde Erivan'dan gelen tarım ve çiçek ürünlerine uyguladığı peş peşe kısıtlamaların ardından, bu kez hedef tahtasına ülkenin ünlü maden sularını koydu. İnsan sağlığını tehdit eden bulgular tespit edildiği gerekçesiyle 64,5 milyon şişe Ermenistan menşeli ürünün satışı Rusya genelinde acil bir kararla askıya alındı.

2 /7 SATIŞI DURDURULDU

Rusya Federal Tüketici Hakları Koruma ve İnsan Sağlığı Kurumundan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli "Jermuk" marka maden suyuna ilişkin tedbir kararına yer verildi.

3 /7 Kurumdan yapılan açıklamada, söz konusu maden sularında sağlık açısından zararlı ihlallerin tespit edildiği belirtilerek, "Rospotrebnadzor, Ermenistan merkezli Jermuk tarafından üretilen 64,5 milyon adet maden suyunun Rusya topraklarında satışının askıya alınmasına ilişkin ilgili kurumlara talimat gönderdi." denildi.

4 /7 ÇİÇEK, SEBZE VE MEYVE İTHALATINI DA KISITLAMIŞTI

Ayrıca Rusya'nın, 30 Mayıs'tan itibaren Ermenistan’dan domates, salatalık, biber, yeşillik ve çilek ithalatına geçici kısıtlama getireceği bildirilmişti.

5 /7 Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisinden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli ve bu ülkeden gönderilen domates, salatalık, biber, yeşillik ve çileğe yönelik geçici kısıtlamanın 30 Mayıs'tan itibaren uygulanacağı belirtildi.

6 /7 Açıklamada, kararın, Ermenistan'dan Rusya'ya yapılan yaş sebze ve meyve sevkiyatlarında ihlallerin artması ve bitki sağlığı güvenliğinin sağlanması amacıyla alındığı kaydedildi.