Kışı hemen hemen çoğu yerde nerdeyse hiç yaşamadık. Kış ayı çok ılıman geçti. Kar yağışı çoğu bölgede olmadı. Yaz aylarına girdiğimizde de almamız gereken yağışları alamadık. Son birkaç gündür farklı bölgelerde yağışlar almamıza rağmen bu yağışların yıl içerisinde dağılımlarının değişimi ve süreci, geçtiğimiz bir yıl içerisinde hem insan yaşamını hem de tarımsal üretim ile hayvanların yaşamını doğrudan etkilemekte. Eğer böyle devam ederse, bizler gerekli tedbirleri almazsak ilerleyen dönemlerde yağış rejimi dolayısıyla daha büyük değişimler yaşamamız mümkündür” ifadelerini kullandı.