Vietnamlı adam 62 yıldır gözünü kırpmadı: Hiç uyuyamayan adamın karşısında tıp dünyası çaresiz

08:4023/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Vietnam’da yaşayan 81 yaşındaki çiftçi Thai Ngoc, 1962 yılında geçirdiği ateşli hastalıktan sonra bir daha hiç uyumadığını öne sürüyor. 60 yılı aşkın süredir uykusuz olduğunu söyleyen Ngoc’un durumu hem bilim insanlarını hem de kamuoyunu şaşkına çevirdi.

Vietnam’ın Quang Nam eyaletinde yaşayan 81 yaşındaki çiftçi Thai Ngoc, 1962 yılından bu yana hiç uyumadığını iddia ediyor.


Genç yaşta geçirdiği ateşli bir hastalıktan sonra uyku yetisini tamamen kaybettiğini söyleyen Ngoc, aradan geçen 60 yılı aşkın sürede geceleri dinlenmek yerine çalışarak geçirdiğini belirtiyor.


Ngoc, uykusuzluk sorununun gençlik yıllarında geçirdiği ağır bir ateşli hastalıktan sonra başladığını ifade ediyor. O tarihten bu yana çok sayıda doktora başvurduğunu, çeşitli tedavi yöntemleri ve ilaçlar denediğini ancak hiçbirinin uyumasına yardımcı olmadığını söylüyor.


Doktorlar, kronik uykusuzluğun genellikle yorgunluk, sinirlilik, bilişsel sorunlar ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtiyor. Ancak Ngoc’un fiziksel olarak sağlıklı görünmesi ve aktif bir yaşam sürmesi, durumunu daha da sıra dışı hale getiriyor.


#VİETNAM
#UYKU
#UYKUSUZLUK
