Yaren leylek ve Adem Amca'ya ilgi sürüyor: Ünlü sanatçı görmek için yanlarına gitti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren ismini verdiği leyleğin dostluğunun konu olduğu filmin şarkılarını seslendiren Aydilge, herkesin ilgiyle takip ettiği bu duygusal hikayeyi yerinde görmek için Karacabey'e gitti.

1 /5 Türkiye'nin tek Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren Leylek'in 14 yıl süren dostluğu, dünya çapında ilgiyle takip edilen bir hikayeye dönüştü.

2 /5 Filmlere konu olan hikayenin senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve 4 Ekim 2024'te vizyona giren 'Yaren Leylek' filminin şarkılarını seslendiren Aydilge, eşi Utku Barış Andaç ile Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'i ziyaret etti.

3 /5 Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, ziyaret sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

4 /5