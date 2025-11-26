11. YARGI PAKETİ MADDELERİ SON DAKİKA DUYURULAR! Açıklama geldi: 11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, TBMM'ye sunuldu mu? Genel af ve infaz düzenlemesi

Kamuoyunun yakından takip ettiği 11. Yargı Paketi için geri sayım sürüyor. İnfaz düzenlemesi veya af ihtimali nedeniyle binlerce kişi gelişmeleri yakından izlerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paketin Meclis takvimine dair bilgi verdi. Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı paketin hangi suçları kapsayacağı ve düzenlemeden kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu.
11. YARGI PAKETİ MECLİS'E SUNULDU MU, NE ZAMAN SUNULACAK? İŞTE 11. YARGI PAKETİ'NDE SON DURUM!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 11. Yargı Paketi'nin cuma günü Meclis'e sunulacağını bildirdi.
Partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin olarak, "Yargı paketi tartışılan 'af' vesaire gibi konularla ilgili değil. Biliyorsunuz haziranda infaz düzenlemeleri ile ilgili bir düzenleme yapılmıştı belki onların güncellenmesi ile ilgili bir değerlendirme var. Son taslağı üzerinde çalışılıyor. Cuma günü falan Meclis Başkanlığı'na teslim edilecek. Ondan sonra da komisyona gelecek" dedi.
11. Yargı Paketi ile ilgili çalışmalar sürüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yaptığı açıklamada kamuoyunda “Kovid izni” olarak da bilinen ve 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezası kesinleşmemiş olan hükümlülerin erken tahliyesinin önünü açan düzenlemeyi de içerecek yeni bir ceza infaz yasasının gündemlerinde olduğunu ifade etti.
Hazırlanan etki analizi raporuna göre, düzenlemenin teklife girip girmeyeceğine karar verecek AK Parti’nin, olası değişiklikleri 7 ila 8 madde olarak 11. Yargı Paketi’nin içine ekleyebileceği belirtiliyor.
11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
11. Yargı Paketi'nin geçtiğimiz hafta Meclis'e sunulması bekleniyordu. İnfaz düzenlemesinin eklenmesi ihtimaline karşı bu ertelenmişti.
İnfaz düzenlemesi yaklaşık 50 bin hükümlüyü yakından ilgilendiriyor.
Düzenleme bazı yıl şartlarını taşıyan hükümlülere denetimli serbestlik hakkı verilmesini kapsıyor.
Ama düzenlemeden yalnızca 31 Temmuz 2023'ten önce işlediği suç nedeniyle cezaevine girenler yararlanabildi.
Aynı tarihte suç işleyip hakkında hüküm kesinleşmediği için cezaevine girmeyenler ise kapsam dışı kaldı.
11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Bakan Tunç, 11. Yargı Paketi'nde "meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması" gibi önemli düzenlemelerin yer aldığını vurgulayıp paketin yaklaşık 40 maddeden oluşacağını belirtti.
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesi, “çocuğun üstün yararı” ilkesi kapsamında yeniden çalışılması amacıyla 11. Yargı Paketi’nden çıkarıldı
11. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF VAR MI?
Genel af ile ilgili soru üzerine Bakan Tunç, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." yanıtını vermişti.