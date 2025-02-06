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ALES başvuru ve geç başvuru tarihleri belli oldu! 2025 2025-ALES/1 başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

ALES başvuru ve geç başvuru tarihleri belli oldu! 2025 2025-ALES/1 başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

11:036/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihleri ÖSYM takvimi ile paylaşıldı. Yılda üç kez uygulanan sınav, lisansüstü eğitime başlamak isteyenlerin ilk adımı olarak yer alıyor. Peki, 2025 ALES/1 ne zaman yapılacak ve başvurular ne zaman başlayacak? ALES geç başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/1) geç başvuruları için tarih araştırmaları başladı. 26 Ocak tarihinde sona eren ALES başvurularının ardından, başvuru dönemini kaçıran adaylar geç başvuruların başlamasını bekliyor. Peki, 2025 ALES geç başvuruları ne zaman yapılacak? ALES geç başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025 ALES 1 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre ALES/1 başvuru tarihi 19-26 Şubat 2025 olarak açıklandı.

ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

ALES geç başvuruları 13 Şubat-21 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

ALES/1 NE ZAMAN?


2025 ALES/1 sınav tarihi:13.04.2025

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