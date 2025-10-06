2025 Nobel Tıp Ödülü, otoimmün hastalıklar ve kanser tedavisinde umut vadeden “periferik bağışıklık toleransı” keşifleri nedeniyle Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi’ye verildi.
2025 Nobel Tıp Ödülü, otoimmün hastalıkların ve kanserin daha etkili tedavi yöntemlerinin bulunması açısından ümit vadeden "periferik bağışıklık toleransı" alanındaki keşifleri dolayısıyla ABD'li Mary Brunkow ve Fred Ramsdell ile Japon Shimon Sakaguchi'ye verildi.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE KRİTİK KEŞİF
Periferik bağışıklık toleransı, bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırmasını engelleyerek dengeyi korumasına yardımcı olan en önemli mekanizmalardan biri olarak tanımlanıyor. Bilim insanlarının bu alandaki buluşu, otoimmün hastalıkların anlaşılması ve tedavisi için büyük önem taşıyor.
NOBEL SÜRECİ BAŞLADI
Nobel Tıp Ödülü, 2025 Nobel Ödülleri kapsamında açıklanan ilk ödül oldu. Açıklama, İsveç’in Stockholm kentindeki Karolinska Enstitüsü’nde düzenlenen panelde yapıldı.
Brunkow, Ramsdell ve Sakaguchi kimdir?
Mary Brunkow, 1961'de doğdu ve ABD’deki Princeton Üniversitesinden doktora derecesi aldı. Ödül aldığı çalışmasını Washington'daki biyoteknoloji şirketinde yürüttü. Brunkow, Seattle'daki Sistem Biyolojisi Enstitüsünde kıdemli program yöneticisi olarak görev alıyor.
Fred Ramsdell de 1960'ta doğdu ve 1987'de ABD’deki Kaliforniya Üniversitesinden doktora derecesi aldı. Ödül aldığı çalışmasını Brunkow ile aynı biyoteknoloji şirketinde gerçekleştirdi. San Francisco ve Seattle'da kendi kurduğu şirkette bilimsel danışman olarak görev yapıyor.
Shimon Sakaguchi, 1951'de Japonya’da doğdu ve 1976'da tıp doktoru, 1983'te Kyoto Üniversitesinden doktora derecesi aldı. Şu anda Osaka Üniversitesinde profesör olarak görev alıyor.
ÖDÜL TÖRENİ 10 ARALIK’TA YAPILACAK
Tüm ödüller, Nobel’in kurucusu Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık’ta düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Dinamitin mucidi olan Alfred Nobel, 1896 yılında hayatını kaybetmişti.