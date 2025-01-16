2025'in en güçlü ordularında liste değişti: Türkiye kaçıncı sırada? Orta Doğu, Avrupa ülkeleri...

GlobalFirepower.com tarafından hazırlanan 2025 yılına ait en güçlü ordular listesi, dünya çapında dikkat çekti. Türkiye, savunma alanındaki güçlü altyapısıyla listede önemli bir yer edindi. Raporda, Türk Hava Kuvvetleri'nin yerli üretim Hürkuş uçakları ve T129 saldırı helikopteri gibi ileri teknoloji ürünleriyle filosunu güçlendirdiği vurgulandı. Türkiye'nin savunma sanayisinde gerçekleştirdiği yerli üretim hamleleri, askeri teçhizat kapasitesini artırırken, askeri personel gücü ve lojistik kabiliyetleri de raporda detaylı bir şekilde değerlendirildi. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor?
GlobalFirepower.com'un hazırladığı 2025'in en güçlü orduları listesi, dünya genelinde savunma stratejileri ve askeri kapasiteler üzerine önemli veriler sundu. Listede, Türkiye'nin özellikle yerli üretim savunma sanayi hamleleri ve Türk Hava Kuvvetleri'nin büyüyen gücü vurgulandı. Raporda, Türk Hava Kuvvetleri filosunun, Hürkuş eğitim uçakları ve T129 saldırı helikopterleri gibi yerli üretim araçlarla genişlediği ifade edildi. Ayrıca, Türkiye'nin askeri personel gücü, lojistik altyapısı, zırhlı araçlar ve deniz gücü gibi alanlarda da kaydettiği gelişmelerin altı çizildi.
14 - ALMANYA
Raporda 14'üncü sırada yer alan Almanya'nın 'askeri güç endeksi' 0.2601 olarak veriliyor. (Rapor skalasında 0.0000 'mükemmel' ölçek). Almanya'nın toplam askeri personel sayısı 215 bin 600 olarak açıklandı. Bunlardan 27 bin 725'i hava kuvvetleri personeli, 62 bin 800'ü kara kuvvetleri personeli, 16 bin 500'ü deniz kuvvetleri personeli ve diğer personelleri içeriyor.Almanya hava kuvvetleri toplam 584 uçak ve helikopterden oluşuyor. Bunların 129'u 'fighters' sınıfındaki saldırı uçakları. Alman ordusunun 296 tankı ve 83 bin 260 askeri aracı bulunuyor. Alman ordusunun denizdeki gemi ve çeşitli araçlarının sayısı ise 61.
13 - ENDONEZYA
Raporda 13'üncü sırada yer alan Endonezya'nın 'askeri güç endeksi' 0.2557 olarak veriliyor. (Rapor skalasında 0.0000 'mükemmel' ölçek). Endonezya'nın toplam askeri personel sayısı 1 milyon 50 bin kişiden oluşuyor. Bunlardan 30 bin 100'ü hava kuvvetleri personeli, 300 bin 400'u kara kuvvetleri personeli, 66 bin 34'ü deniz kuvvetleri personeli ve diğer personeller.Endonezya hava kuvvetleri toplam 459 uçak ve helikoptere sahip. Bunlardan saldırı uçakları sınıfında olan savaş jetlerinin sayısı ise 41. Endonezya ordusunun 331 tankı ve 20 bin 440 askeri aracı bulunuyor. Endonezya deniz filosu ise 331 gemi, fırkateyn ve diğer deniz araçlarına sahip.
12 - PAKİSTAN
Raporda 13'üncü sırada yer alan Endonezya'nın 'askeri güç endeksi' 0.2513 olarak veriliyor. (Rapor skalasında 0.0000 'mükemmel' ölçek). Pakistan'ın toplam askeri personel sayısı 1 milyon 704 bin kişiden oluşuyor. Bunlardan 78 bin 128'i hava kuvvetleri personeli, 1 milyon 311 bin 500'ü kara ordusu personeli, 124 bin 800'ü deniz kuvvetleri personeli.Pakistan'ın hava kuvvetleri 1,399 uçak ve helikoptere sahip. Saldırı jetlerinin sayısı ise 328. Pakistan kara kuvvetlerinin 2 bin 638 tankı ve 17 bin 516 askeri aracı bulunuyor. Pakistan deniz kuvvetlerinin toplam araç sayısı ise 121.
11 - BREZİLYA
145 ülke arasından 11'inci sırada olan Brezilya'nın 'askeri güç endeksi' 0.2415 olarak veriliyor. Brezilya'nın toplam askeri personel sayısı yaklaşık 900 bin. Bunlardan 81 bini hava kuvvetleri, 1 milyon 554 bin'i kara kuvvetleri, 80 bin 500'ü deniz kuvvetleri ve diğer personellerden oluşuyor.Brezilya hava kuvvetleri 513 uçak, helikopter ve diğer hava aracına sahip. Ordunun saldırı uçaklarının sayısı 43. Brezilya kara kuvvetlerinin 294 tankı ve 22 bin 464 hava aracı bulunuyor.Brezilya deniz kuvvetlerinin araç sayısı ise toplamda 64. 4 denizaltıları 2 korvetleri var.
10 - İTALYA
Raporda 145 ülke arasında 10'uncu sırada olan İtalya'nın 'askeri güç endeksi' 0.2164 olarak veriliyor. (Rapor skalasında 0.0000 'mükemmel' ölçek). Toplam olarak yaklaşık 289 bin askeri personeli bulunan İtalya'nın 43 bin hava kuvvetleri, 100 bin kara kuvvetleri, 31 bin deniz kuvvetleri ve diğer askeri personelleri bulunuyor.İtalya hava kuvvetlerinin uçak ve helikopter sayısı 729 olarak belirtilirken bunlar arasından savaşa ve saldırıya hazır 537 uçak ve helikopter olduğu kaydedildi.
9 - TÜRKİYE
Raporda 145 ülke arasında 9'uncu sırada olan Türkiye'nin 'askeri güç endeksi' 0.1902 olarak veriliyor. (Rapor skalasında 0.0000 'mükemmel' ölçek olarak kabul ediliyor)
Sitenin yayınladığı "Warpower" serisi Türkiye'nin 2025'teki mevcut askeri yeteneklerine benzersiz olduğunu söyledi ve " Türkiye, büyüyen bir yerli kapasitesiyle yeteneklerini genişleten ve yükselişte bir askeri güçtür" ifadelerine yer verdi. Raporda Türk ordusunun toplam askeri personel sayısı 883 bin 900, Hava kuvvetleri personeli 115 bin, deniz kuvvetleri personeli 100 bin, kara kuvvetleri personeli 518 bin 900 olarak açıklandı.
RAKAMLARLA TÜRK HAVA KUVVETLERİ
Site Türk Hava Kuvvetleriyle ilgili şu notları paylaştı:"Modern Türk Hava Kuvvetleri, esas olarak Lockheed F-16 Fighting Falcon çok amaçlı avcı uçağının öncülüğünde, ana giriş çözümü olarak Amerikan Soğuk Savaş dönemi ürünleriyle donatılı. Hava Kuvvetleri, RF görünümünde eski bir McDonnell F-4 Phantom II avcı uçağı filosunu çalıştırıyor Ancak Hürkuş-B eğitim tipi ve T129 saldırı helikopteri gibi eklemelerle büyüyen bir yerli askeri endüstriyel üssünden yararlanıyor. Filo, hareketliliğe odaklanan döner kanatlı unsurlar tarafından domine ediyor.THY Filo Gücü (Toplam Birimler): 942 UçakSavaş ve Doğrudan Saldırı Uçakları: 205, filonun %21'ini oluşturuyor
Döner Kanatlı Uçak ve Helikopterleri: 273, filonun %29,4'ünü oluşturuyor
Eğitim Gücü: 309, filonun %33,3'ünü oluşturuyor
Ulaştırma Filosu: 89, filonun %9,6'sını oluşturuyor
Özel Görev Uçak ve Helikopterleri: 53, filonun %5,7'sini oluşturuyor.
RAKAMLARLA TÜRK KARA KUVVETLERİ
Raporda "Ana Muharebe Tankı, Zırhlı Muharebe Aracı, topçu, MRLS ve güvenlik aracı kategorilerinde eşit derecede yerel gereksinimleri karşılamak için yerel Türk çözümleri artıyor" denilirken Türk Kara Kuvvetlerinin toplamda 55 bin'den fazla araç ve topçu birliğini yönetip koruduğu dünyanın her yerindeki en iyi on kara kuvvetinden biri olarak yer aldığı belirtildi.Filo Gücü (Toplam Birim): 55 bin 580 AraçLojistik Araçlar: 37 bin 573, filonun %71,6'sını oluşturuyor
Silahlı Muharebe Araçları: 9 bin 096, filonun %17,3'sını oluşturuyor
Muharebe Tankları: 2 bin 229, filonun %4,2'sini oluşturuyor
Topçu Tankları: 3 bin 584, filonun %6,8'ini oluşturuyor
RAKAMLARLA TÜRK DONANMASI
Raporda "Türk Donanması, sağlıklı sayıda su altı unsurunu modern, güçlü yüzey savaş gemileriyle birleştiriyor. Amfibi saldırılar ve mayın/mayın karşıtı kuvvetlere de dikkat ediyorlar. Toplamda, herhangi bir modern deniz gücünün ihtiyaç duyduğu temel rolleri karşılamak için 135'ten fazla gemileri mevcut" ifadeleri yer aldı.Filo Gücü (Toplam Birimler): 147 Gemi ve AraçDenizaltılar: 12, filonun %7.8'ini oluşturuyor
Fırkateynler: 16, filonun %10.4'ünü oluşturuyor
Korvetler: 9, filonun %5.8'ini oluşturuyor
Amfibik saldırı: 34, filonun %22.1'ini oluşturuyor
Diğer gemi ve araçlar: 83, filonun %53.9'unu oluşturuyor
8 - JAPONYA
Raporda 145 ülke arasında 8'inci sırada olan Japonya'nın 'askeri güç endeksi' 0.1839 olarak veriliyor. (Rapor skalasında 0.0000 'mükemmel' ölçek olarak kabul ediliyor)
Japonya'nın toplam askeri personel sayısı 318 bin 150 bin. Bunlardan 50 bini hava kuvvetleri personeli.Japonya hava kuvvetleri 1,443 uçak, helikopter ve diğer hava araçlarına sahip. Japonya'nın saldırıya hazır 217 savaş uçağı bulunuyor. Japon ordusunun ayrıca 521 tankı ve 31 bin 964 askeri aracı bulunuyor.Japon deniz kuvvetleri ise toplamda 159 araca sahip. Japon deniz filosunda bunlar arasında 24 denizaltı, 42 destroyer, 6 fırkayetn bulunuyor.
7 - FRANSA
Raporda 145 ülke arasında 7'nci sırada olan Fransa'nın 'askeri güç endeksi' 0.1878 olarak veriliyor. Fransa'nın toplam askeri personel sayısı 376 bin. Fransa'nın 40 bin 500 hava kuvvetleri personeli, 141 bin 600 kara kuvvetleri personeli, 44 bin deniz kuvvetleri personeli bulunuyor.Fransa hava kuvvetlerinin tam 976 hava aracı bulunuyor. Bunlardan 226'sı saldırı amaçlı savaş jetleri. Fransız ordusunun kara kuvvetlerine ait ise 215 tank ve 110 bin 932 askeri araç bulunuyor.Fransız deniz kuvvetlerine ait 120 deniz aracı bulunuyor. Bunlar arasında 11 destroyer, 11 fırkateyn, 9 denizaltı bulunuyor.
6 - İNGİLTERE
Raporda 145 ülke arasında 6'ıncı sırada olan Birleşik Kralllık'ın 'askeri güç endeksi' 0.1785 olarak veriliyor. (Rapor skalasında 0.0000 'mükemmel' ölçek olarak kabul ediliyor)İngiltere'nin toplam askeri personel sayısı 1 milyon 108 bin 860 kişiden oluşuyor. İngiliz ordusunun 34 bin 790 hava kuvvetleri personeli, 106 bin 626 kara kuvvetleri personeli, 35 bin 730 deniz kuvvetleri personeli bulunuyor.İngiliz hava kuvvetlerinin tam 631 hava aracı bulunuyor. Bunlardan 113'ü saldırı amaçlı savaş jetleri. İngiliz ordusunun kara kuvvetlerine ait ise 227 tank ve 38 bin 200 askeri araç bulunuyor.İngiltere deniz kuvvetlerine ait 109 deniz aracı bulunuyor. Bunlar arasında 6 destroyer, 8 fırkateyn, 9 denizaltı bulunuyor.
5 - GÜNEY KORE
Raporda 145 ülke arasında 5'inci sırada olan Güney Kore'nin 'askeri güç endeksi' 0.1656 olarak veriliyor. Güney Kore'nin toplam askeri personel sayısı 3 milyon 820 bin kişiden oluşuyor. Güney Kore ordusunun 65 bin hava kuvvetleri personeli, 365 bin kara kuvvetleri personeli, 70 bin deniz kuvvetleri personeli bulunuyor.Güney Kore hava kuvvetlerinin 1,592 hava aracı bulunuyor. Bunlardan 315'i saldırı amaçlı savaş jetleri. Güney Kore ordusunun kara kuvvetlerine ait ise 2 bin 236 tank ve 58 bin 880 askeri araç bulunuyor.Güney Kore deniz kuvvetlerine ait 227 deniz aracı bulunuyor. Bunlar arasında 13 destroyer, 17 fırkateyn, 22 denizaltı bulunuyor.
4 - HİNDİSTAN
Raporda 145 ülke arasında 4'üncü sırada olan Hindistan'ın 'askeri güç endeksi' 0.1184 olarak veriliyor. (Rapor skalasında 0.0000 'mükemmel' ölçek olarak kabul ediliyor).Hindistan'ın toplam askeri personel sayısı 5 milyon 137 bin 550 kişiden oluşuyor. Hindistan ordusunun 310 bin 578 bin hava kuvvetleri personeli bulunuyor.Hindistan hava kuvvetlerinin 2 bin 229 hava aracı bulunuyor. Bunlardan 513'ü saldırı amaçlı savaş jetleri. Hindistan ordusunun kara kuvvetlerine ait ise 4 bin 201 tank ve 148 bin 514 askeri araç bulunuyor.Hindistan deniz kuvvetlerine ait 293 deniz aracı bulunuyor. Bunlar arasında 13 destroyer, 14 fırkateyn, 18 denizaltı bulunuyor.
3 - ÇİN
Raporda 145 ülke arasında 3'üncü sırada olan Çin'in 'askeri güç endeksi' 0.0788 olarak veriliyor. Çin'in toplam askeri personel sayısı 3 milyon 177 bin kişiden oluşuyor. Çin ordusunun 400 bin hava kuvvetleri personeli, 2 milyon 545 bin kara kuvvetleri personeli, 380 bin deniz kuvvetleri personeli bulunuyor.Çin hava kuvvetlerinin 3 bin 309 hava aracı bulunuyor. Bunlardan 1,212'si saldırı amaçlı savaş jetleri. Çin ordusunun kara kuvvetlerine ait ise 6 bin 800 tank ve 144 bin 17 askeri araç bulunuyor.Çin deniz kuvvetlerine ait 754 deniz aracı bulunuyor. Bunlar arasında 50 destroyer, 47 fırkateyn, 72 korvet, 61 denizaltı var.
2 - RUSYA
Raporda 145 ülke arasında 2'nci sırada olan Rusya'nın 'askeri güç endeksi' 0.0788 olarak üçüncü sıradaki Çin ile aynı verildi.Rusya'nın toplam askeri personel sayısı 3 milyon 570 bin kişiden oluşuyor. Rus ordusunun 165 bin hava kuvvetleri personeli, 1 milyon 320 bin kara kuvvetleri personeli, 160 bin deniz kuvvetleri personeli bulunuyor.Rus hava kuvvetlerinin 4 bin 292 hava aracı bulunuyor. Bunlardan 833'ü saldırı amaçlı savaş jetleri. Rus ordusunun kara kuvvetlerine ait ise 5 bin 750 tank ve 131 bin 527 askeri araç bulunuyor.Rus deniz kuvvetlerine ait 419 deniz aracı bulunuyor. Bunlar arasında 10 destroyer, 12 fırkateyn, 83 korvet, 63 denizaltı var.
1 - ABD
Raporda yine 145 ülke arasında birinci sıraya oturan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 2025 'askeri güç endeksi' 0.0744 olarak açıklandı (Rapor skalasında 0.0000 'mükemmel' ölçek olarak kabul ediliyor).ABD'nin toplam askeri personel sayısı 2 milyon 127 bin 500 kişiden oluşuyor. ABD ordusunun 701 bin 319 hava kuvvetleri personeli, 1 milyon 403 bin 200 kara kuvvetleri personeli, 667 bin 108 deniz kuvvetleri personeli bulunuyor.Amerikan hava kuvvetlerinin savaş jetleri, uçaklar, helikopterler, insansız ava araçları dahil tam 13 bin 43 hava aracı bulunuyor. Bunlardan 1,790'ı saldırı amaçlı savaş jetleri. ABD ordusunun kara kuvvetlerine ait ise 4 bin 640 tank ve 391 bin 963 askeri araç bulunuyor.ABD deniz kuvvetlerine ait 440 deniz aracı bulunuyor. Bunlar arasında 81 destroyer, 26 korvet, 70 denizaltı var.