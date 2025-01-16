2025'in en güçlü ordularında liste değişti: Türkiye kaçıncı sırada? Orta Doğu, Avrupa ülkeleri...

13 - ENDONEZYA

Raporda 13'üncü sırada yer alan Endonezya'nın 'askeri güç endeksi' 0.2557 olarak veriliyor. (Rapor skalasında 0.0000 'mükemmel' ölçek). Endonezya'nın toplam askeri personel sayısı 1 milyon 50 bin kişiden oluşuyor. Bunlardan 30 bin 100'ü hava kuvvetleri personeli, 300 bin 400'u kara kuvvetleri personeli, 66 bin 34'ü deniz kuvvetleri personeli ve diğer personeller.Endonezya hava kuvvetleri toplam 459 uçak ve helikoptere sahip. Bunlardan saldırı uçakları sınıfında olan savaş jetlerinin sayısı ise 41. Endonezya ordusunun 331 tankı ve 20 bin 440 askeri aracı bulunuyor. Endonezya deniz filosu ise 331 gemi, fırkateyn ve diğer deniz araçlarına sahip.