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3 ilde okullar tatil oldu! Şiddetli sağanak için Meteoroloji'den açıklama: Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da hava nasıl olacak?

3 ilde okullar tatil oldu! Şiddetli sağanak için Meteoroloji'den açıklama: Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da hava nasıl olacak?

13:111/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da hava durumu nedeniyle okullarda eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. Şiddetli yağışın etkili olduğu 3 ilde yarından itibaren havanın nasıl olacağı merak kazandı. Peki, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar devam edecek? İşte 2 Ekim 2024 Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da beklenen hava durumunun ayrıntıları....

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve İstanbul'un doğu çevreleri), Doğu Akdeniz, Eskişehir dışında İç Anadolu bölge geneli, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da hava nasıl olacak?


Bu gece yarısından sonra şiddetleneceği tahmin edilen yağışların Salı günü gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodla yapılan sağanak yağış uyarısında Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı, Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illeri yer almıştı.

NERELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?


Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illeri dışında diğer illerden henüz tatil haberi gelmedi. Açıklamaları haberlerimizde güncellemeye devam edeceğiz.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI


Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz (Giresun dışında), Amasya, Tokat, Çorum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Sakarya ve Kocaeli yerel kuvvetli, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Düzce, Karabük ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 14 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. 

TÜM İLLERDE ANLIK HAVA DURUMU

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#bartın
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