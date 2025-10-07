3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELER: Kalem kalem maaşlar değişecek! 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi, ne zaman onaylanacak?

Kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Eylül 2025 itibarıyla Meclis’e sunulması beklenen düzenlemenin, kapsamının genişletilerek tüm birinci derece memurları içine alması öngörülüyor.
3600 ek gösterge düzenlemesi kamu çalışanlarının gündemindeki yerini koruyor. Daha önce öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerine tanınan hakkın, tüm birinci derece memurlara da verilmesi için hazırlıklar sürüyor. Düzenlemenin, TBMM’ye sunulacak yeni Torba Yasa teklifinde yer alması bekleniyor.
Memurların gözü yeniden Meclis’e çevrildi. Torba yasa teklifinde yer alan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle, mevcut kapsamın genişletilmesi gündeme geldi. Daha önce sadece öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsayan düzenlemenin, tüm birinci dereceye ulaşan memurları da içine alması bekleniyor. Gözler, torba yasanın geçeceği tarihte.
3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?
Kamu çalışanlarına yapılan yeni düzenleme gözleri 3600 ek gösterge çalışmalarına çevirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALACAK MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor. Henüz yeni torba yasa teklifi hazırlanmadı. Yeni torba yasanın ilerleyen haftalarda TBMM'ye gelmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?
Daha önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" dedi