"9. Yargı Paketi son dakika onaylandı mı, ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda yapılan 9. Yargı Paketi çalışmasının sonuna gelindi. Yargıda yeni düzenlemeleri içeren 9. Yargı Paketi için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama gelmişti. Pek çok vatandaş ve hukukuçu da düzenlemenin TBMM'de yasalaşıp yürürlüğe gireceği tarihe odaklandı. Peki 9. Yargı Paketi son dakika onaylandı mı, ne zaman çıkacak? Denetimli serbestlik, ceza indirimi, genel af çıkacak mı?

1 / 6 "9. Yargı Paketi son dakika onaylandı mı, ne zaman çıkacak? Denetimli serbestlik, ceza indirimi, genel af çıkacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 31 Mart yerel seçimleri ve Ramazan Bayramı için verdiği ara 16 Nisan'da sona ermişti. Parlamentonun önünde bekleyen ve akıbeti en çok merak edilen konuların başında ise kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen düzenleme geliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

2 / 6 9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK? 9. yargı paketinin yasalaşacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürmeye devam ediyor. Bakan Yılmaz Tunç son olarak, "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" demişti.

3 / 6 Buna göre; 9. Yargı Paketi hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte Meclis'e sunulacak ve Meclis'te kabul edilmesinin ardından yasalaşacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini açıkladı.

4 / 6 9 YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR? Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor. İşte o maddeler; - Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak. - Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak. Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde. -Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.

5 / 6 - TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak. - TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak. Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak. - Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak. - Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacak. 9. Yargı Paketi'nde Ceza İnfaz Sistemi ve mükerrer suçlarla ilgili düzenlemeler de var. Özellikle ceza adaletinin sağlanması, cezanın asli amacı olan suçun işlenmesinin önüne geçilmesi ve kişinin dış dünyaya uyumunun sağlanması amaçlanıyor.