Harris, Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak seçim kampanyasını sürdürecek ve Kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokratlar adına yarışacak. Ancak, resmi olarak adaylığının onaylanması için Demokrat Parti'nin ulusal kongresinde delegeler tarafından resmi olarak aday gösterilmesi gerekecek.



