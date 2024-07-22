ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle, Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak hangi ismin, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile yarışacağı merak konusu. Biden'ın desteğiyle Kamala Harris'in Demokrat Parti'nin başkan adayı olması bekleniyor. Ancak bu henüz kesin değil. Peki ABD başkanlık seçimi demokratların adayı kim olacak? ABD Başkanı Biden'ın yerine kim gelecek? ABD başkanlık seçiminde süreç nasıl işleyecek, Biden'ın yerine başkan adayı nasıl seçilecek? İşte detaylar.
ABD Başkanlık seçimleri her dört yılda bir Kasım ayının ilk Salı günü yapılır. Bu yılki seçimler 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. Seçimlerde, Amerikan halkı oy kullanarak yeni başkan ve başkan yardımcısını seçecek. Peki ABD Başkanı Biden'ın yerine kim gelecek? ABD başkanı kim olacak, Trum ile kim yarışacak?
ABD Başkanı Biden'ın yerine kim gelecek?
ABD Başkanı Joe Biden, sağlık sorunları nedeniyle Kasım ayında yapılacak seçimde yeniden aday olmaması yönünde baskı gördüğü iddialarının ardından, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, duyuru metninde, başkanlık adaylığı için ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini ifade etti.
Bu açıklama, ABD'deki siyasi arenada büyük bir değişim yaratabilir ve önümüzdeki seçim sürecini önemli ölçüde etkileyebilir.
Kamala Harris'in Biden'ın desteğiyle adaylık yarışına katılması, Demokrat Parti'nin seçim stratejisinde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.
Harris, Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak seçim kampanyasını sürdürecek ve Kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokratlar adına yarışacak. Ancak, resmi olarak adaylığının onaylanması için Demokrat Parti'nin ulusal kongresinde delegeler tarafından resmi olarak aday gösterilmesi gerekecek.
Harris önemli bir figür olarak öne çıksa da, Josh Shapiro, Gretchen Whitmer, J.B. Pritzker ve Gavin Newsom gibi isimlerin adaylık için başkanlık yarışında Trump'a karşı Demokratların adayı olabilecek diğer isimler olarak ifade ediliyor.
ABD başkanlık seçimleri adaylar nasıl belirlenir?
ABD başkanlık seçimlerine katılan her siyasi parti başkan adayını kendi içinde belirler. ABD Anayasasında bu aday belirleme sürecini düzenleyen hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Ancak yıllar boyunca partiler tarafından bu süreci düzenleyen bazı gelenekler ortaya çıkmıştır.
ABD'nin iki büyük partisi olan Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi Parti başkan adaylarını ön seçimler yoluyla belirler. Bu ön seçimler eyaletlere göre Primary veya Caucus yöntemiyle yapılır. Primary yöntemi partinin taraftarı olan her ABD yurttaşına açık olan seçimlerdir. Caucus yöntemi ise ancak partinin kayıtlı üyelerine açıktır.
Ön seçimler bütün eyaletlerde aynı gün içinde yapılmaz. Ön seçimler başkanlık seçiminin yapılacağı yılın Ocak ayında tek tek bazı eyaletlerde başlar ve Haziran ayına kadar eyaletten eyalete devam eder. Geleneksel olarak ön seçimlerin yapıldığı ilk eyaletler Iowa ve New Hampshire eyaletleridir. Bu eyaletleri sırasıyla diğer eyaletler izler. Bazı günlerde sadece 1 veya 2 eyalet ön seçim yaptıkları gibi diğer günlerde birçok eyalet aynı gün içinde oy kullanabilmektedir. Şubat veya Mart ayına rastgelen özel bir salı gününde birçok eyaletin ön seçimleri aynı güne rast gelmektedir. O gün Süper Salı adıyla anılır.
Ön seçimler bittikten sonra Ağustos ayının sonunda ve Eylül ayı başında her parti bir kurultay yapar. Bu kurultayda her parti resmen adayını belirler. Günümüzde adaylar ön seçimler sonucu belirlendiği için bu kurultaylar daha ziyade formaliteden ibarettir. Kurultaylar ABD'nin en büyük medya organları tarafından ABD halkına canlı olarak yansıtılırlar. 3-4 gün süren kurultaylar süresinde her partinin ileri gelenleri (özellikle partinin üyesi olan eski ABD başkanları) konuşmalar yaparlar.
Başkan yardımcısı adayları seçimle belirlenmez. Başkan adayı, başkan yardımcısı adayını tamamen kendisi belirler. Bu işlem genellikle parti kurultayından hemen önce gerçekleşir. Kurultay, son gününde başkan adayının bir konuşma yapmasıyla son bulur. Kurultayın bitmesiyle 2 ay kadar sürecek başkanlık seçimi kampanyası başlamış olur.