Adıyaman deprem konutu kurası, depremzedeler için inşa edilen konutların hak sahiplerine dağıtımı amacıyla gerçekleştiriliyor. Adıyaman deprem konutları kura sonuçları ile hak sahipleri, yeni evlerine kavuşma şansı elde ediyor. Bu süreçte, AFAD hak sahipliği kura çekilişi canlı izle imkânı sayesinde hak sahipleri ve yakınları, çekilişi anbean takip edebiliyor. Peki, Adıyaman kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte AFAD Adıyaman deprem konutları hak sahipliği kura sonuçları isim listesi.
"Adıyaman deprem konutları kura çekimi sonuçları", 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın merakla beklediği bir gelişme. AFAD hak sahipliği kura çekilişi ile yeni evlerine kavuşacak olan vatandaşlar, bu önemli süreci canlı olarak izleme fırsatı buluyor. Adıyaman'da inşa edilen deprem konutları, kura çekimiyle, mağdur vatandaşların yaralarını sarmaya yönelik önemli bir adım atılıyor. Deprem konutları kura sonuçları, önceki çekilişlerde olduğu gibi internet üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, Adıyaman deprem konut kurası AFAD hak sahipliği kura sonuçları isim listesi.
Depremden etkilenen; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun kura ile hak sahiplerine verileceği belirtildi. Bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.
Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, bugün saat 11.00'den itibaren AFAD Yotube hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlara e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek.
Adıyaman deprem konutları AFAD hak sahipliği kura çekilişi CANLI İZLE