"Adıyaman deprem konutları kura çekimi sonuçları", 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın merakla beklediği bir gelişme. AFAD hak sahipliği kura çekilişi ile yeni evlerine kavuşacak olan vatandaşlar, bu önemli süreci canlı olarak izleme fırsatı buluyor. Adıyaman'da inşa edilen deprem konutları, kura çekimiyle, mağdur vatandaşların yaralarını sarmaya yönelik önemli bir adım atılıyor. Deprem konutları kura sonuçları, önceki çekilişlerde olduğu gibi internet üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Peki, TOKİ Adıyaman kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, Adıyaman deprem konut kurası AFAD hak sahipliği kura sonuçları isim listesi.