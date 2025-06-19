Deprem bölgesinde 250 bin 636'ya ulaşacak teslim edilen bağımsız bölümün dağılımı şöyle:

Hatay: 60 bin 507 konut, 1152 iş yeri, 6 bin 747 köy evi olmak üzere toplam 68 bin 406

Kahramanmaraş: 26 bin 311 konut, 774 iş yeri, 11 bin 856 köy evi olmak üzere toplam 38 bin 941

Adıyaman: 28 bin 970 konut, 1723 iş yeri, 5 bin 990 köy evi olmak üzere toplam 36 bin 683

Malatya: 27 bin 541 konut, 1117 iş yeri, 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 35 bin 486

Gaziantep: 19 bin 447 konut, 52 iş yeri, 3 bin 651 köy evi olmak üzere toplam 23 bin 150

Diyarbakır: 10 bin 56 konut, 500 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 556

Elazığ: 9 bin 381 konut, 882 köy evi olmak üzere toplam 10 bin 263

Şanlıurfa: 7 bin 467 konut, 10 iş yeri, 1299 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 776

Osmaniye: 7 bin 420 konut, 6 iş yeri, 1247 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 673

Adana: 7 bin 190 konut, 117 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 307

Kilis: 1713 konut, 4 iş yeri, 544 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 261

Kayseri: 9 konut, 40 köy evi olmak üzere toplam 49

Sivas: 85 konut

Böylece asrın felaketinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında 250 bin 636 bağımsız bölüm depremzedelere teslim edilmiş olacak.