Elazığ deprem konutları kura sonuçları, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için kritik bir aşamadır. AFAD tarafından gerçekleştirilen hak sahipliği kura çekilişi ile depremzede vatandaşlar, yeni evlerine kavuşma heyecanını yaşamaktadır. Kura çekimi canlı olarak takip edilebilmekte, böylece Elazığlı hak sahipleri süreci yakından izleyebilmektedir. Peki, TOKİ Elazığ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, Elazığ deprem konut kurası AFAD hak sahipliği kura sonuçları isim listesi.