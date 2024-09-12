Elazığ deprem konutları için AFAD hak sahipliği kura çekilişi, depremzedeler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Kalıcı deprem konutu için kura çekilişi yapılıyor. Binlerce depremzede yeni konutlarına kavuşuyor. Peki, TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte AFAD Elazığ deprem konutları hak sahipliği kura sonuçları isim listesi.
Elazığ deprem konutları kura sonuçları, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlar için kritik bir aşamadır. AFAD tarafından gerçekleştirilen hak sahipliği kura çekilişi ile depremzede vatandaşlar, yeni evlerine kavuşma heyecanını yaşamaktadır. Kura çekimi canlı olarak takip edilebilmekte, böylece Elazığlı hak sahipleri süreci yakından izleyebilmektedir. Peki, TOKİ Elazığ kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, Elazığ deprem konut kurası AFAD hak sahipliği kura sonuçları isim listesi.
Depremden etkilenen; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun kura ile hak sahiplerine verileceği belirtildi. Bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.
Elazığ deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, bugün saat 11.00'den itibaren AFAD Yotube hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlara e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek.
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