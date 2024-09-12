Kahramanmaraş depremi nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımız için büyük önem taşıyan TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi tüm gözlerin çevrildiği bir konu. Evlerini kaybeden binlerce kişi, yeni yuvalarına kavuşma umuduyla kura sonuçlarını bekliyor. Deprem bölgesi illerde bugün 24 bin 812 yeni konutun kurası çekiliyor. Peki, TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte AFAD Kahramanmaraş deprem konutları hak sahipliği kura sonuçları isim listesi.
Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sonuçları, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. TOKİ Kahramanmaraş deprem konutları AFAD hak sahipliği kura çekilişi için geri sayım başladı. TOKİ kura çekilişi, daha önceki kura çekilişinde olduğu gibi yine canlı olarak izlenebilecek. Peki Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi canlı yayını nereden izlenir? Kahramanmaraş 2+1, 3+1 konutlara AFAD hak sahipliği kura sonuçları isim listesi...
Depremden etkilenen; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun kura ile hak sahiplerine verileceği belirtildi. Bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.
Deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, bugün saat 11.00'den itibaren AFAD Yotube hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlara e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek.
Kahramanmaraş deprem konutları AFAD hak sahipliği kura çekilişi CANLI İZLE
11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu kalıcı konutların teslimi sürüyor. Bu kapsamda AFAD Başkanlığında 24 bin 812 yeni konut, saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura ile hak sahiplerine verilecek.