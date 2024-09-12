Kahramanmaraş TOKİ kura çekimi sonuçları, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. TOKİ Kahramanmaraş deprem konutları AFAD hak sahipliği kura çekilişi için geri sayım başladı. TOKİ kura çekilişi, daha önceki kura çekilişinde olduğu gibi yine canlı olarak izlenebilecek. Peki Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi canlı yayını nereden izlenir? Kahramanmaraş 2+1, 3+1 konutlara AFAD hak sahipliği kura sonuçları isim listesi...