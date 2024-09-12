AFAD Osmaniye kura sonuçları isim listesi merak konusu. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Osmaniye 2+1 ve 3+1 toplu konut projeleri için hak sahipleri kurası çekiliyor. Osmaniye TOKİ kura çekimi sonuçları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Osmaniye deprem konutları AFAD kura çekilişi için bekleyiş sona erdi. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından evlerini kaybeden vatandaşlar için inşa edilen konutlar, kura çekilişi ile teslim ediliyor. İşte Osmaniye Deprem Konutları Kura Çekimi AFAD Hak Sahipleri Kura sonuçları...