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Osmaniye deprem konutları hak sahipleri 2+1, 3+1 konut belirleme kurası sonuçları isim listesi

10:57 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
<p>Osmaniye Deprem Konutları Kura Çekimi AFAD Hak Sahipleri Kura Sonuçları</p>
Osmaniye Deprem Konutları Kura Çekimi AFAD Hak Sahipleri Kura Sonuçları

AFAD Osmaniye kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yapılan Osmaniye kalıcı deprem konutları projesi AFAD hak sahipleri belirleme kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belirleniyor. İşte TOKİ Osmaniye deprem konutları 2+1, 3+1 konutu AFAD hak sahipleri belirleme kurası sonuçları isim listesi.

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AFAD Osmaniye kura sonuçları isim listesi merak konusu. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan Osmaniye 2+1 ve 3+1 toplu konut projeleri için hak sahipleri kurası çekiliyor. Osmaniye TOKİ kura çekimi sonuçları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Osmaniye deprem konutları AFAD kura çekilişi için bekleyiş sona erdi. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerin ardından evlerini kaybeden vatandaşlar için inşa edilen konutlar, kura çekilişi ile teslim ediliyor. İşte Osmaniye Deprem Konutları Kura Çekimi AFAD Hak Sahipleri Kura sonuçları...

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Depremden etkilenen; Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 24 bin 812 yeni konutun kura ile hak sahiplerine verileceği belirtildi. Bugüne kadar teslim edilen 76 bin 442 konut ile birlikte toplam 101 bin 254 afet konutu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

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Osmaniye deprem konutları kura ve anahtar teslim töreni, bugün saat 11.00'den itibaren AFAD Yotube hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Vatandaşlar, kura çekimi sonrasında kesinleşen sonuçlara e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfasından ulaşabilecek.


Osmaniye deprem konutları AFAD hak sahipliği kura çekilişi CANLI İZLE


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#AFAD Hak Sahipleri Kura Sonuçları
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