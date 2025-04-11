Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu kaç yaşında, kariyeri ve biyografisi
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı görevine atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Ahmet Burak Dağlıoğlu kimdir? İşte Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığına atanan Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun biyografisi.
Ahmet Burak Dağlıoğlu Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı'na getirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirilen yeni atamalar Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar kapsamında, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde önemli görev değişiklikleri yapıldı. Alınan karara göre, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı görevine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.
Dağlıoğlu: “Yatırımın Yüzyılı için var gücümüzle çalışacağız”
Yeni görevine başlayan Ahmet Burak Dağlıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine duyulan güvenden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Dağlıoğlu, Türkiye’nin stratejik konumu, genç nüfusu ve sürdürülebilir politikalarıyla küresel ölçekte önemli bir aktör haline geldiğini vurguladı.
Küresel yatırımları Türkiye’ye çekme konusundaki kararlılığını yineleyen Dağlıoğlu, “Ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve ‘Türkiye Yüzyılı’nı ‘Yatırımın Yüzyılı’na dönüştürmek adına tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Ahmet Burak Dağlıoğlu Kimdir?
Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanıdır. Yatırım Başkanı olarak atanmadan önce Dağlıoğlu, Ofis bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur.
2010-2015 yılları arasında Körfez Ülkeleri, Hindistan, Japonya ve ABD'den gelen yatırım projelerinden sorumlu Proje Direktörüdür.
Dağlıoğlu, 2015-2020 yılları arasında Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Yurtdışı tanıtım ve potansiyel müşteri yaratma faaliyetlerinden sorumludur. Kasım 2020'de Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.
Dağlıoğlu, kariyerinin önceki dönemlerinde özel sektörde danışmanlık sektöründe çeşitli görevlerde bulunmuştur.
Dağlıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden lisans ve Boğaziçi Üniversitesi'nden yüksek lisans derecelerine sahiptir.
IE Business School'dan “Finans alanında Global Master” eğitimi almıştır.