Dağlıoğlu: “Yatırımın Yüzyılı için var gücümüzle çalışacağız”





Yeni görevine başlayan Ahmet Burak Dağlıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kendisine duyulan güvenden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Dağlıoğlu, Türkiye’nin stratejik konumu, genç nüfusu ve sürdürülebilir politikalarıyla küresel ölçekte önemli bir aktör haline geldiğini vurguladı.

Küresel yatırımları Türkiye’ye çekme konusundaki kararlılığını yineleyen Dağlıoğlu, “Ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve ‘Türkiye Yüzyılı’nı ‘Yatırımın Yüzyılı’na dönüştürmek adına tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



