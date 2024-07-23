Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler, 2 yıldır ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına aktarılıyor. İlk olarak 2022 yılında başlayan bu ödemelerin devam edip etmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı mı?

1 / 7 "Aile Destek ödemeleri bitti mi, ödemeler devam edecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl uzatılan Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerde sona gelindi. 2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri, iki yıldır devam ediyor.

2 / 7 SON ÖDEME 11 TEMMUZ'DA YAPILDI Alınan karar gereği 2024 yılı döneminin son ödemesi Temmuz ayında yapıldı.

3 / 7 11 Temmuz tarihinde açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırdıklarını belirterek, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yaptıklarını duyurmuştu.

4 / 7 SON ÖDEMELERLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA Bakanlık'tan yapılan açıklamada; "12 aylık ödeme süresinin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayında olup, bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında yapılacak ve destek programı sona erecek." denilmişti.

5 / 7 Eğer bir uzatma kararı alınmazsa, aile destek programı kapsamındaki ödemeler önümüzdeki ay yapılmayacak.

6 / 7 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR? Her ay yapılan aile destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet üzerinden kolayca öğrenilebiliyor.