AJet, sunduğu indirimli bilet kampanyaları ile seyahat tutkunlarının yüzünü güldürüyor. Uçak bileti alımlarında cazip fırsatlar sunan AJet, ucuz uçak bileti arayışında olan yolcular için ideal bir seçenek. Kampanyalar sayesinde, dilediğiniz yere uygun fiyatlarla uçabilir, seyahat bütçenizi zorlamadan konforlu bir uçuşun keyfini çıkarabilirsiniz. AJet’ten, yurt içinde 590 liradan başlayan fiyatlarla uçak bileti satışına başladı. Peki AJet ucuz bilet kampanyası ne zaman?
AJet, sık sık düzenlediği indirimli bilet ve ucuz uçak bileti satış kampanyalarıyla seyahat severlere unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Uçak bileti arayışında olanlar için cazip fırsatlar sunan AJet, geniş uçuş ağı ve konforlu seyahat seçenekleriyle öne çıkıyor.
Ucuz uçak bileti satış kampanyaları sayesinde, hayallerinizdeki destinasyonlara daha uygun fiyatlarla ulaşabilirsiniz. AJet ile seyahat etmek, hem bütçenize hem de keyfinize katkı sağlayacak. AJet, yurt içinde geçerli olmak üzere indirimli uçak bileti satışına başladı.
AJet indirimli bilet fiyatı ne kadar?
AJet, yurt içinde 590 liradan başlayan fiyatlarla uçak bileti satışına başladı.
AJet ucuz bilet kampanyası ne zaman?
AJet, yeni kampanyasını duyurdu. 27-28 Ağustos 2024 tarihinde alınan uçak biletleriyle 16 Eylül 2024 - 27 Mart 2025 tarihleri arasında seyahat edilebilecek.
AJet indirimli bilet fiyatları ne kadar?
Biletler 590 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya, tüm iç hat tek yön direkt uçuşları kapsıyor. Kampanya kapsamında 200 bin koltuk ayrıldı.