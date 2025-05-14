AK Parti’ye katılımlar devam ediyor. AK Parti'nin bugünkü Grup Toplantısı’nda dört yeni belediye başkanı daha partiye katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti rozetlerini takacağı belediye başkanları Konya, Bitlis ve Elazığ’dan. Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin de partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı konuşuluyor. İşte AK Parti’ye katılacak yeni belediye başkanları ve isimleri.

1 /6 AK Parti yerel yönetimlerdeki gücünü artırmayı sürdürüyor. Şubatta 10 belediye başkanını kadrosuna katan AK Parti, şimdi de dört ismi parti rozetini katıyor. Katılım sağlayan belediye başkanlarına AK Parti rozetleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacak.

2 /6 AK Parti’ye katılacak belediye başkanı hangi partiden? Partiye katılacak isimler arasında, Konya Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük yer alıyor. Üzlük, daha önce İYİ Parti’den istifa ederek bağımsız olarak görevini sürdürüyor, bugünkü toplantıyla AK Parti’ye resmen katılmış olacak.

3 /6 Konya’dan bir diğer isim ise Altınekin Belediye Başkanı Fatih Orhan. Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Orhan da AK Parti’ye geçecek isimler arasında yer alıyor.

4 /6 Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belde Belediye Başkanı İbrahim Ergün (Yeniden Refah) ile Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediye Başkanı Ramazan Aydın (Saadet Partisi), bugünkü Grup Toplantısı'nda rozetlerini alacak.

5 /6 Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici AK Parti’ye mi katılacak? Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici'nin partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılacağı öğrenildi. Hasan Ekici'nin rozetini AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.