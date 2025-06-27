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AKARYAKIT FİYATLARI: 27 Haziran 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

AKARYAKIT FİYATLARI: 27 Haziran 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi?

Tuğba Güner
09:0427/06/2025, Cuma
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Akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin indirimi ve motorin indirimi tabelaya yansıdı. Sürücüler benzin ve motorin fiyatına dair indirim ve zam haberlerini takip etmeye devam ederken akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatındaki dalgalanmayla değişkenlik gösteriyor. Son olarak benzin ve motorin için dev zam geleceği öğrenilmişti. Peki benzin ve motorin fiyatında son durum ne? 27 Haziran 2025 Cuma güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesin ardından benzine 2 lira 63 kuruş, motorine ise 4 lira 03 kuruş indirim yapılmıştı. 27 Haziran 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Benzin fiyatına 2 lira 63 kuruş, motorin fiyatına ise 4 lira 03 kuruş indirim geldi.

27 Haziran 2025 akaryakıt fiyatları


İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 48.88 TL

Motorin: 49.06 TL

LPG: 25.09 TL


İstanbul Anadolu Yakası:


Benzin: 48.73 TL

Motorin: 48.94 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:


Benzin: 49.55 TL

Motorin: 49.89 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:


Benzin: 49.88 TL

Motorin: 50.24 TL

LPG: 24.94 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK pay ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.

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