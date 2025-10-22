Akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sürücüler benzin ve motorin fiyatına dair indirim ve zam haberlerini takip etmeye devam ederken akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatındaki dalgalanmayla değişkenlik gösteriyor. Peki benzin ve motorin fiyatında son durum ne? 22 Ekim 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

1 /6 Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, kur hareketliliği ve küresel gelişmelerden etkilenerek değişim göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında beklenen gelişme nihayet geldi. 22 Ekim 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

2 /6 22 Ekim 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına zam ya da indirim geldi mi? Araç sahiplerinin merakla beklediği indirim haberi sonunda geldi.

Küresel piyasalarda Brent petrolün 60 dolar seviyesine kadar gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında rahatlama dönemi başlattı. Motorin litre fiyatına 22 Ekim 2025 Çarşamba gece yarısından itibaren 1,30 TL indirim geldi. İşte 22 Ekim 2025 itibarıyla ortalama akaryakıt fiyatları:





3 /6 İstanbul akaryakıt fiyatları Benzin: 52,26 TL Motorin: 52,35 TL LPG: 27,71 TL





















4 /6 Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 52,26 TL Motorin: 52,35 TL LPG: 27,71 TL











5 /6 İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 53,42 TL Motorin: 53,70 TL LPG: 27,53 TL









