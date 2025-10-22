Yeni Şafak
Akaryakıtta tabela değişti: 22 Ekim 2025 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim var mı? İşte güncel fiyatlar

Tuğba Güner
10:3122/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Akaryakıt fiyatlarında indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Sürücüler benzin ve motorin fiyatına dair indirim ve zam haberlerini takip etmeye devam ederken akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatındaki dalgalanmayla değişkenlik gösteriyor. Peki benzin ve motorin fiyatında son durum ne? 22 Ekim 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, kur hareketliliği ve küresel gelişmelerden etkilenerek değişim göstermeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında beklenen gelişme nihayet geldi. 22 Ekim 2025 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?

22 Ekim 2025 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatlarına zam ya da indirim geldi mi?

Araç sahiplerinin merakla beklediği indirim haberi sonunda geldi.


Küresel piyasalarda Brent petrolün 60 dolar seviyesine kadar gerilemesi, akaryakıt fiyatlarında rahatlama dönemi başlattı.

Motorin litre fiyatına 22 Ekim 2025 Çarşamba gece yarısından itibaren 1,30 TL indirim geldi.

İşte 22 Ekim 2025 itibarıyla ortalama akaryakıt fiyatları:



İstanbul akaryakıt fiyatları

Benzin: 52,26 TL

Motorin: 52,35 TL

LPG: 27,71 TL











Ankara akaryakıt fiyatları


Benzin: 52,26 TL

Motorin: 52,35 TL

LPG: 27,71 TL






İzmir akaryakıt fiyatları


Benzin: 53,42 TL

Motorin: 53,70 TL

LPG: 27,53 TL






Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK pay ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.

