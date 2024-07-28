ALES nedir?

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın kısaltmasıdır. Üniversitelerin lisansüstü programlarına (yüksek lisans ve doktora) yerleşmek isteyen adayların bilimsel bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır.







