Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılıyor. Sınav saat saat 10.15'te itibariyle başlıyor. Peki ALES saat kaçta bitiyor, kaç dakika?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te itibariyle başlıyor. 2024 yılının ikinci ALES sınavı için giriş belgesi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabiliyor. Peki, ALES/2 saat kaçta başlayıp saat kaçta bitecek? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...
ALES SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre ALES Sınavı 28 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
ALES SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
ALES 2 için adayların sınavı saat 10.15'de başlayacak. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ALES KAÇ DAKİKA, SAAT KAÇTA BİTİYOR?
ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15’te başlayacak, 12:45’te bitecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak.
ÖSYM'DEN ALES SINAV UYARISI
ÖSYM, sınava katılacak adaylara saat uyarısında bulundu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru şu şekilde;
“28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-ALES/2 sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.”
ALES GİRİŞ BELGESİ NASIL ÇIKARILIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.
ALES nedir?
ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın kısaltmasıdır. Üniversitelerin lisansüstü programlarına (yüksek lisans ve doktora) yerleşmek isteyen adayların bilimsel bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır.
ALES Sınavının Önemi:
Lisansüstü Eğitime Kapı: ALES başarısı, adayların lisansüstü programlara kabul edilmesinde önemli bir kriterdir.
Burs Olanakları: Bazı yüksek lisans ve doktora programları, ALES başarısına göre burs imkanı sunmaktadır.
Akademik Kariyer: ALES, akademik kariyer yapmak isteyenlerin önemli bir sınavıdır.