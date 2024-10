Altın fiyatlarında son durum, 6 Ekim 2024 tarihine ait güncel altın fiyatları ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından an be an takip ediliyor. Altının ons ve gram fiyatında dalgalanmalar sürerken, altın fiyatları ekonomi gündeminin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Kapalıçarşı ve serbest piyasa verilerine göre, çeyrek altın ve gram altın fiyatları belirli bir dalgalanma gösterdi. Alış ve satış rakamları arasındaki farklar, yatırımcıların altın alım satım kararlarını etkileyen önemli bir faktör oldu. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları alış satış rakamları…

1 /17 Anlık olarak takip edilen gram altın fiyatları , yatırımcılar ve altın alıcıları için büyük önem taşımaktadır. Özellikle çeyrek altın gibi küçük yatırımların tercih edildiği günümüzde, güncel altın fiyatları da sürekli olarak mercek altındadır. Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Kapalıçarşı altın fiyatları ndaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.

2 /17 GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 2.921,73 TL Gram altın satış fiyatı 2.922,34 TL

3 /17 ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 4.978,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 5.036,00 TL

4 /17 CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR? Cumhuriyet altını alış fiyatı 19.847,00 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı 20.057,00 TL

5 /17 YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 9.924,00 TL Yarım altın satış fiyatı 10.064,00 TL

6 /17 22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR? 22 ayar bilezik gram fiyatı alış 2.785,88 TL 22 ayar bilezik gram fiyatı satış 2.806,92 TL

7 /17 ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR? ATA altın alış fiyatı 20.227,95 TL ATA Altın satış fiyatı 20.736,02 TL

8 /17 TAM ALTIN NE KADAR? Tam atın alış fiyatı 19.614,98 TL Tam altın satış fiyatı 19.999,83 TL

9 /17 Altın yorumu: Altın düşecek mi çıkacak mı? Analistler yorumladı Finans analisti ve ekonomist İslam Memiş, Amerika Merkez Bankası (FED) tarafından alınan faiz kararının para piyasaları için tarihi bir gün olduğunu ifade etti.

10 /17 İslam Memiş altın yorumları şu şekilde: "Altın fiyatları bugün de rekor tazeledi. Gram altın şu anda 2 bin 976 TL'yi gördü. Ons altın tarafı ise 2 bin 627 dolar seviyesine geldi. Jeopolitik riskleri yani savaş gerilimlerini satın alan bir altın piyasası var. Geçen haftadan itibaren bu yükseliş isteğini sürdürüyor. Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz devam ediyor.

11 /17 Altının ons fiyatında asıl hedef 3 bin dolar seviyesidir. Ara ara kar satışlar olacak ama hedef 3 bin dolardır. Gram altın tarafında da beklentimiz 3 bin ve 3 bin 500 arası ve yıl sonu asıl hedef olarak görüyoruz.

12 /17 Son çeyreğe girmedik ama 3 bin TL'ye çok yakın bir rakamdayız. Önümüzdeki ay 3 bin TL'nin üzerine bir atak bekliyoruz. Genel tabloya baktığımız zaman merkez bankalarının faiz indirme politikaları devam ediyor. Yine jeopolitik gerilimler sürüyor. Bunlar altın fiyatlarının sevdiği ortamdır. Bu belirsizlikler altın fiyatlarını pozitif etkiliyor.

13 /17 Altın yatırımcılarına eğer nakde ihtiyaçları yoksa satmamaları noktasında uyarılarımız olabilir. Çünkü bizim yükseliş beklentimiz devam ediyor. Ancak zaman zaman o fırsatı kaçıran yatırımcılar oluyor.

14 /17 Eline yeni para geçen vatandaşlar ya da düğün yapacak olanlar olabilir. Ons altın seviyesinde 2 bin 550 dolar önemli bir destek seviyesi buradan alım yapılabilir. Her ay rekor tazeleyen bir altın piyasası var.

15 /17 Küresel ekonomi tarafında havalar biraz daha puslu bu nedenle altın fiyatları önümüzdeki aylarda yükselişlerini devam ettirecektir. Yakın zamanda ons altın tarafında kademeli olarak 2 bin 800 dolar seviyeleri var.

16 /17 Ancak orta vadeye bakıldığı zaman orada bölgesel savaş riskleri çok önemli olacak. Asıl hedef 3 bin dolar. İçeride gram altın tarafına baktığımız zaman hem ons altından hem dolar/TL'den destek görüyor.