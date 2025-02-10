Trump'ın tarife söylemleri emtia piyasalarına yön vermeye devam ediyor





Emtia piyasalarında, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları ve ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerle birlikte karışık bir seyir izlenirken gözler bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığının Küresel Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporuna (USDA WASDE) çevrildi.

Trump'ın, Çin'in ardından ABD'nin diğer önemli ticaret ortaklarına da tarife uygulamaya hazırlanması, ülkede enflasyonist baskıların artabileceğine ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede bu zamana kadar elde ettiği kazanımların gölgelenebileceğine yönelik endişeleri güçlendirdi.

Fed'in gelecekte atacağı adımlar ile Trump'ın gelecekte izleyeceği politikalar arasında uyumsuzluk yaşanabileceğine dair kaygılar sürerken bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne yapacağı sunum, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.