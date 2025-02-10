Piyasalarda haftanın ilk günü kapanış verileri belli oldu. Altın fiyatları diğer emtia ürünlerinde olduğu gibi ABD Başkanı Trump'ın tarife kararları ve Amerika'da açıklanan makro ekonomik verilerle beraber karışık bir seyir izliyor. Trump'ın son olarak çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağı açıklanmıştı. Peki bugün 10 Şubat çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalardan son haberler ve güncel altın fiyatları.
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi politikaları kararları ile küresel piyasalardaki belirsizlikler ile gram altın fiyatları da hızla yükseliş grafiği izliyor. Haftanın ilk gününde kapanış verilerine göre altının kilogram fiyatı 3 milyon 403 bin TL seviyelerine yükseldi. İşte 10 Şubat çeyrek, gram, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları ve küresel piyasalardan son gelişmeler.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM-10 ŞUBAT
Gram altın: 3.422 TL
Çeyrek altın: 5.590 TL
Yarım altın: 11.190 TL
Cumhuriyet altını: 22.301 TL
Not: Fiyatlar anlık olarak değişkenlik gösterebilmektedir.
ALTININ KİLOGRAM FİYATI 3 MİLYON 403 BİN TL'YE ÇIKTI
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününde 3 milyon 403 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 379 bin lira, en yüksek 3 milyon 404 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,9 yükselişle 3 milyon 403 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 3 milyon 340 bin liradan tamamlamıştı.
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 530 milyon 182 bin 774,09 lira, işlem miktarı ise 1.045,76 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 544 milyon 668 bin 759,98 lira düzeyinde gerçekleşti.
Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 3.340.000,00 2.850,00
En Düşük 3.379.000,00 2.874,20
En Yüksek 3.404.000,00 2.941,00
Kapanış 3.403.000,00 2.874,20
Ağırlıklı Ortalama 3.395.317,66 2.923,85
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.530.182.774,09
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.045,76
Toplam İşlem Adedi 60
Trump'ın tarife söylemleri emtia piyasalarına yön vermeye devam ediyor
Emtia piyasalarında, geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları ve ABD'de açıklanan makro ekonomik verilerle birlikte karışık bir seyir izlenirken gözler bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığının Küresel Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporuna (USDA WASDE) çevrildi.
Trump'ın, Çin'in ardından ABD'nin diğer önemli ticaret ortaklarına da tarife uygulamaya hazırlanması, ülkede enflasyonist baskıların artabileceğine ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelede bu zamana kadar elde ettiği kazanımların gölgelenebileceğine yönelik endişeleri güçlendirdi.
Fed'in gelecekte atacağı adımlar ile Trump'ın gelecekte izleyeceği politikalar arasında uyumsuzluk yaşanabileceğine dair kaygılar sürerken bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne yapacağı sunum, yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.
Analistler, ABD'nin komşuları Kanada ve Meksika ile olası bir ticaret savaşından kaçındığını, Çin ile ticari gerilimin devam ettiğini söyledi. Bununla birlikte, Trump'ın uygulayacağı politikaların enflasyonist baskı oluşturabileceğine yönelik kaygılar da fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.
Jeopolitik belirsizlikler ve Trump'ın yeni gümrük tarifelerinin yarattığı endişeler, altın fiyatlarını rekora taşıdı. Bu gelişmelerle 6 haftadır değer kazanan altının ons fiyatı 2 bin 886,85 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Citigroup'un araştırma kolu Citi Research de 2025 için ortalama altın fiyatı tahminini 2 bin 800 dolardan 2 bin 900 dolara çıkardı. Böylece ons bazında fiyatlar, geçen hafta altında yüzde 2,2 ve gümüşte yüzde 1,4 artarken, paladyumda yüzde 4,5 ve platinde yüzde 0,7 azaldı.