Güz ve bahar dönemi sınav tarihleri, AÖF öğrencilerinin eğitim hayatındaki önemli dönüm noktalarından biridir. AÖF sınav takvimi, Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenmekte ve genellikle her dönem başında duyurulmaktadır.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 eğitim yılı sınav takvimi açıklandı. Peki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri ne zaman? İşte Açık öğretim güz ve bahar dönemi sınav takvimi.
AÖF sınavları 2024 ve Açıköğretim sınav takvimi merak konusu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sınav takvimini açıklandı. AÖF sınavları ne zaman? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları online mı, nasıl yapılacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sınav tarihleri.
AÖF SINAV TARİHLERİ 2024-2025 NE ZAMAN?
AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 07-08 Aralık 2024
AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 18-19 Ocak 2025
AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 19-20 Nisan 2025
AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24-25 Mayıs 2025
AÖF Yaz Okulu Sınavı 16 Ağustos 2025
AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.
AÖF SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ UYGULANACAK?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları yüz yüze uygulanacak.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), Türkiye'de uzaktan eğitim yoluyla yükseköğretim imkânı sunan bir kurumdur. AÖF, lisans ve ön lisans düzeyinde çeşitli programlar aracılığıyla öğrencilere esnek öğrenme fırsatları sağlamaktadır.
AÖF Programlar ve Kayıt İşlemleri: AÖF, İşletme, İktisat, Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık gibi birçok alanda programlar sunmaktadır. Yeni kayıtlar, genellikle ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre alınmaktadır. Ayrıca, ikinci üniversite kapsamında sınavsız kayıt imkânı da bulunmaktadır.
Öğrenme Ortamları: Öğrenciler, ders materyallerine eKampüs üzerinden çevrimiçi olarak erişebilirler. Bu platformda ders notları, videolar, deneme sınavları ve diğer öğrenme kaynakları mevcuttur.
AÖF Sınavlar ve Değerlendirme: AÖF, vize(ara) sınavlar ve dönem sonu sınavları düzenlemektedir. Sınav tarihleri ve yerleri, akademik takvimde belirtilmekte olup, öğrencilerin sınavlara katılımı zorunludur.
Öğrenci Destek Hizmetleri: Öğrenciler, kayıt işlemleri, ders seçimi ve diğer konularda AÖF bürolarından veya çevrimiçi destek sistemlerinden yardım alabilirler. Ayrıca, Açıköğretim Öğrenci Destek Sistemi üzerinden sıkça sorulan sorular ve diğer bilgilere ulaşmak mümkündür. Daha detaylı bilgi ve güncel duyurular için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'nin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.