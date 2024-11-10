Öğrenme Ortamları: Öğrenciler, ders materyallerine eKampüs üzerinden çevrimiçi olarak erişebilirler. Bu platformda ders notları, videolar, deneme sınavları ve diğer öğrenme kaynakları mevcuttur.

AÖF Sınavlar ve Değerlendirme: AÖF, vize(ara) sınavlar ve dönem sonu sınavları düzenlemektedir. Sınav tarihleri ve yerleri, akademik takvimde belirtilmekte olup, öğrencilerin sınavlara katılımı zorunludur.