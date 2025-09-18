Apple, yeni eğitim yılı için geleneksel indirim kampanyasını bu yıl da sürdürmeye devam ediyor. Öğrenci ve öğretmenler, Mac veya iPad satın aldıklarında özel fiyat avantajlarının yanı sıra belirli promosyon ürünlerinden de yararlanabiliyor. Peki, Apple’ın eğitim kampanyası hangi tarihler arasında geçerli olacak ve hangi cihazlar indirim kapsamında sunulacak?

Apple, öğrenci ve eğitimcilere yönelik indirim kampanyasını bu sene de uyguluyor. Apple'ın üniversite öğrencileri, bunların aileleri ve eğitimcilere sunduğu indirim kampanyası 10 Temmuz - 21 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerlidir. Peki Apple, öğrenci ve öğretmen indirim kampanyasında hangi ürünler indirimli olacak?

KAMPANYAYA GİREN APPLE ÜRÜNLER HANGİLERİ? MacBook Air ve MacBook Pro için promosyon ürünleri: Magic Mouse (USB-C) - Beyaz Multi-Touch Yüzey (İndirim 4.099,00 TL) Magic Mouse (USB-C) - Siyah Multi-Touch Yüzey (İndirim 5.299,00 TL) Magic Trackpad (USB-C) - Beyaz Multi-Touch Yüzey (İndirim 6.699,00 TL) Magic Trackpad (USB-C) - Siyah Multi-Touch Yüzey (İndirim 7.999,00 TL) Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 (İndirim 10.299,00 TL) AirPods Pro 2 (İndirim 10.299,00 TL) Dokunmatik Kimlik ve Sayısal Tuş Takımına Sahip Magic Keyboard - Beyaz Tuşlar (İndirim 9.199,00 TL) Dokunmatik Kimlik ve Sayısal Tuş Takımına Sahip Magic Keyboard - Siyah Tuşlar (İndirim 9.999,00 TL)

iMac için promosyon ürünleri: Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 (İndirim 10.299,00 TL) AirPods Pro 2 (İndirim 10.299,00 TL)

iPad Air için promosyon ürünleri: Apple Pencil Pro (İndirim 5.759,00 TL iPad Air için Magic Keyboard (İndirim 5.759,00 TL) AirPods 4 (İndirim 7.699,00 TL) Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 (İndirim 7.699,00 TL) AirPods Pro 2 (İndirim 7.699,00 TL)

iPad Pro için promosyon ürünleri: Apple Pencil Pro (İndirim 5.759,00 TL) iPad Pro için Magic Keyboard (İndirim 5.759,00 TL) AirPods 4 (İndirim 7.699,00 TL) Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4 (İndirim 7.699,00 TL) AirPods Pro 2 (İndirim 7.699,00 TL)