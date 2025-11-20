ASGARİ ÜCRET 2026 ZAMMI NE OLACAK? Milyonlarca çalışan için kritik hesaplar başladı! İşte en güçlü zam oranları

2026 asgari ücret zammı için bekleyiş kritik bir dönemece girdi. Enflasyon beklentileri, OVP hedefleri ve Aralık ayında başlayacak komisyon görüşmeleri milyonlarca çalışanın gözünü bu sürece çevirdi. Net 22.104 TL olan mevcut ücret için yüzde 20’den 40’a kadar uzanan zam senaryoları konuşulurken, kulislerde farklı formüller de gündeme geliyor. Tüm tarafların masaya oturacağı Aralık toplantıları öncesi “Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak?” sorusu yanıtını bulmayı bekliyor.
Enflasyonun seyri, OVP hedefleri ve Aralık ayında başlayacak komisyon görüşmeleri nedeniyle gözler yeni yılda uygulanacak asgari ücrete çevrildi. Milyonlarca çalışanı doğrudan, tüm toplumu ise dolaylı ilgilendiren 2026 asgari ücret zammı için hesaplamalar hızlandı. Bakan Vedat Işıkhan’ın mesajları sonrası beklentiler daha da yükseldi.
Asgari ücrette süreç başlıyor
2025 yılı için net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak uygulanan asgari ücrette gözler Aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonuna çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı toplantılar sonunda 2026’da geçerli olacak yeni tutar açıklanacak.
Geçtiğimiz yıl yüzde 30 zam yapılan asgari ücrette bu yıl enflasyon beklentileri ve ekonomik program verileri belirleyici olacak.
Bakan Işıkhan: “Mutabakat içinde bir rakam çıkmasını umuyoruz”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuya ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Işıkhan şöyle konuştu:
“Bu yıl aralık ayında 2026’da uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz.”
Işıkhan ayrıca 2016’da başlayan asgari ücret desteğinin 2025’te aylık 1000 TL’ye çıkarıldığını, yılın ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine 41,6 milyar TL destek sağlandığını hatırlattı.
Asgari ücret toplantıları ne zaman?
Asgari ücret tespit süreci Aralık ayının ilk haftasında başlayacak. Toplantıların tamamlanmasının ardından rakamın Aralık ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.
2026 Asgari ücret tahminleri: Olası zam senaryoları
Mevcut net asgari ücret: 22.104 TL
Aşağıdaki senaryolar, çeşitli artış oranlarına göre hesaplanan olası net ve brüt tutarları gösteriyor:
%20 Zam Senaryosu
Net: 26.584 TL
Brüt: 31.206 TL
%23 Zam Senaryosu
Net: 27.188 TL
Brüt: 31.986 TL
%25 Zam Senaryosu
Net: 27.630 TL
Brüt: 32.506 TL
%28,5 Zam Senaryosu (OVP enflasyon beklentisi)
Net: 28.404 TL
Brüt: 33.417 TL
%30 Zam Senaryosu
Net: 28.735 TL
Brüt: 33.807 TL
%35 Zam Senaryosu
Net: 29.841 TL
Brüt: 35.107 TL
%40 Zam Senaryosu
Net: 30.946 TL
Brüt: 36.407 TL
Asgari ücret ne zaman belli olacak?
Komisyon görüşmelerinin ardından nihai rakamın Aralık ayı ortası–sonu arasında açıklanması bekleniyor.
Enflasyon verileri, OVP hedefleri ve tarafların talepleri belirleyici olacak.