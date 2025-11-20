ASGARİ ÜCRET 2026 ZAMMI NE OLACAK? Milyonlarca çalışan için kritik hesaplar başladı! İşte en güçlü zam oranları

Bakan Işıkhan: “Mutabakat içinde bir rakam çıkmasını umuyoruz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuya ilişkin önemli mesajlar verdi. Bakan Işıkhan şöyle konuştu:





“Bu yıl aralık ayında 2026’da uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacak. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz.”

Işıkhan ayrıca 2016’da başlayan asgari ücret desteğinin 2025’te aylık 1000 TL’ye çıkarıldığını, yılın ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine 41,6 milyar TL destek sağlandığını hatırlattı.