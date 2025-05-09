Asgari ücrete ara zam olacak mı, gündeme geldi mi? Temmuz 2025 Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücretin Temmuz 2025’te yeniden güncellenip güncellenmeyeceği, milyonlarca çalışan tarafından merakla bekleniyor. Ocak 2025’te yapılan %30’luk artışla 22.104 TL’ye yükselen asgari ücretin alım gücünde yaşanan kayıplar, çalışanları Temmuz ayında yapılabilecek olası bir ara zam konusunda umutlandırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyondaki düşüş öngörüsüne rağmen Temmuz ayında ara zam yapılabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bu açıklama, Temmuz ayında yapılacak ek zamma dair beklentileri artırırken, ekonomik göstergeler ve enflasyon verileri, yapılacak düzenlemenin boyutunu belirleyecek.
Asgari ücretin 2025 Temmuz ayında yapılacak olası bir ara zamla güncellenip güncellenmeyeceği merak konusu oldu. 1 Ocak 2025’te %30’luk bir artışla net 22.104 TL’ye yükselen asgari ücret, enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinin etkisiyle yeniden gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonun düşmesini beklese de, "Ekonomik aksilik olursa Temmuz'da ara zam yapılabilir" açıklamasıyla bu ihtimalin önünü açtı. 2022 ve 2023 yıllarında Temmuz ayında yapılan ara zamlar, çalışanlar tarafından umutla beklenirken, 2024’te ara zam yapılmaması tartışmalara yol açtı. Temmuz 2025 için ek bir zam yapılıp yapılmayacağı ise ekonomideki gelişmelere göre şekillenecek.
2025 ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla %30’luk zamla net 22.104,67 TL, brüt 26.005,50 TL olarak belirlenmişti. Bu rakam, 2024’teki net 17.002 TL’lik asgari ücrete kıyasla önemli bir artış sağladı. Asgari ücrete Temmuz 2025’te ara zam yapılıp yapılmayacağı, enflasyon verileri ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin bir yıl süreyle sabit tutulmasının, ihracat ve istihdam artışına katkı sağladığını ve işverenlerden olumlu geri dönüşler alındığını vurguladı. Ancak, Bakan Işıkhan’ın “Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz’da ara zam gündeme gelebilir” açıklaması, çalışanlarda umut yarattı.
TEMMUZ’DA ASGARİ ÜCRETE EK ZAM YAPILACAK MI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon %37,86 seviyesine geriledi. Aylık bazda ise Nisan’da %3,00 artış kaydedildi. Mart 2025’te yıllık enflasyon %38,1, Şubat’ta %39,05, Ocak’ta ise %42,12 olarak açıklanmıştı.
Bakan Işıkhan, Türkiye’nin dezenflasyon sürecinde olduğunu ve mali politikaların enflasyonu düşüreceğini belirtse de, Mayıs ve Haziran 2025 enflasyon verileri, ara zam kararında kritik rol oynayacak. Uzmanlar, eğer enflasyon %40’ın üzerine çıkarsa veya temel ihtiyaç maddelerinde fiyat artışları devam ederse, ara zam ihtimalinin güçleneceğini ifade ediyor.