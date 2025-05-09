Asgari ücrete ara zam olacak mı, gündeme geldi mi? Temmuz 2025 Asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Asgari ücretin 2025 Temmuz ayında yapılacak olası bir ara zamla güncellenip güncellenmeyeceği merak konusu oldu. 1 Ocak 2025’te %30’luk bir artışla net 22.104 TL’ye yükselen asgari ücret, enflasyon ve artan yaşam maliyetlerinin etkisiyle yeniden gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonun düşmesini beklese de, "Ekonomik aksilik olursa Temmuz'da ara zam yapılabilir" açıklamasıyla bu ihtimalin önünü açtı. 2022 ve 2023 yıllarında Temmuz ayında yapılan ara zamlar, çalışanlar tarafından umutla beklenirken, 2024’te ara zam yapılmaması tartışmalara yol açtı. Temmuz 2025 için ek bir zam yapılıp yapılmayacağı ise ekonomideki gelişmelere göre şekillenecek.