Asgari ücrete yeni hesap: 2026 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni enflasyon tahmini asgari ücreti nasıl etkileyecek? İlk rakamlar netleşiyor

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminini yükseltmesi, 2026 asgari ücret zammına ilişkin beklentileri yeniden gündemin merkezine taşıdı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında başlayacak görüşmeleri öncesi dört farklı zam senaryosu konuşulurken, yeni ücretin enflasyon projeksiyonları doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminler de gelmeye devam ediyor. Peki yüze 20 ve 30'lu oranlarda zam yapılması durumunda 2026 asgari ücreti ne olacak? İşte beklentiler...

1 /5 Türkiye 2026’da geçerli olacak yeni asgari ücret rakamına odaklanmış durumda. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren zam hesapları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın güncellediği enflasyon tahmini sonrası yeniden şekillendi. TCMB’nin yıl sonu projeksiyonundaki artış, hem beklentileri yükseltti hem de zam masasında dört farklı alternatifin öne çıkmasına neden oldu.

2 /5 Enflasyon Yükseldi, Gözler Asgari Ücret Zammına Çevrildi

Merkez Bankası, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini %31–33 bandına revize etti. Bu oran sadece memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışları değil, aynı zamanda 2026’da uygulanacak asgari ücret zammı için de belirleyici olacak.

Ekonomik göstergeler dikkate alındığında, mevcut 22.104 TL’lik asgari ücret için dört farklı artış oranı hesaplandı.

3 /5 Masadaki dört zam senaryosu Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun değerlendirdiği ilk rakamlar şöyle:

%24 zam: 27.319 TL %31 zam: 28.957 TL %32 zam: 29.178 TL %33 zam: 29.399 TL

Oluşturulan bu bandın, yıl sonu enflasyonunun kesinleşmesiyle birlikte daha da netleşmesi bekleniyor.

4 /5 Komisyon Aralık’ta toplanıyor 2025 içinde ara zam yapılmamasının ardından gözler aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda işçi ve işveren temsilcilerinin masaya oturacağı süreçte, ekonomik veriler ve enflasyon beklentileri temel alınacak.

