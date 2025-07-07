Türkiye, Irak'ın kuzeyinden gelen kahreden haberle bir kez daha yasa boğuldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada yapılan arama- tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’inin şehit olduğunu duyurmuştu. MBS'den gelen son açıklamaya göre, şehit asker sayısı 12'le yükseldi. Peki şehit olan 12 askerin kimliği belli oldu mu? İşte detaylar.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan personel sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe’de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen dört kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı on ikiye yükselmiştir.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte inceleme, denetlemelerde bulunmak ve şehitlerimizin uğurlama törenlerine katılmak üzere bölgeye gitmiştir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Şehit olan askerlerin isimleri şöyle:
İstihkam Uzman Çavuş Ümit Üzüm
Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık
Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Gültekin
İstihbarat Üsteğmen Ege Akar
Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan
Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı
Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir
Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirilen arama faaliyeti esnasında metan gazından etkilenerek hastanede tedavi altına alınan kahraman askerlerimizden şehitlerimiz olduğu haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Türkiye'nin güvenliği, Türk milletinin huzuru için canı pahasına görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tedavisi sürmekte olan askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum."
Fahrettin Altun: Milletimizin başı sağ olsun
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak’ın kuzeyindeki mağarada metan gazına maruz kalan askerimiz şehit olmasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. "Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini söyledi:
Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde yürütülen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit olan kahraman subayımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak amacıyla uzun süredir büyük bir dikkat ve kararlılıkla sürdürülen arama çalışmaları, devletimizin tüm imkânları seferber edilerek devam etmektedir.
Bu kapsamda, önceden hastane olarak kullanıldığı belirlenen ve terörist unsurlardan temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe’deki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde icra edilen arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 kahraman Mehmetçiğimiz yoğun şekilde biriken metan gazına maruz kalmıştır.
"Dezenformasyona karşı dikkatli olun"
Mehmetçiğimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş; ancak ne yazık ki 5 Mehmetçiğimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. İlk tespitler, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini göstermiştir. Bu elim olay, milletimizin yüreğinde derin bir acı yaratmıştır. Fahrettin Altun, "Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmî makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve dezenformasyona karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz." dedi.