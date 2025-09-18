Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AUZEF kayıt yenileme takvimi 2025-2026: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ders ekle-sil tarihleri öğrenim ücretleri

AUZEF kayıt yenileme takvimi 2025-2026: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ders ekle-sil tarihleri öğrenim ücretleri

14:1918/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p><strong><em><u>AUZEF ders seçimleri ne zaman?</u></em></strong></p>
AUZEF ders seçimleri ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 güz dönemi kayıt yenileme işlemleri sürüyor. Öğrenciler, en geç 21 Eylül tarihine kadar öğrenim ücretlerini yatırarak kayıt yenileme sürecini tamamlayabilecek. Fakülte tarafından yapılacak onayın ardından, öğrenciler ders ekle–sil aşamasına geçecek. Peki, AUZEF ders seçimi hangi tarihlerde yapılacak? İşte AUZEF ders seçimi, sınav tarihleri ve AUZEF kayıt ücretleri.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri sürüyor. Öğrencilerin, 21 Eylül 2025 tarihine kadar öğrenim ücretlerini ödemelerinin ardından kayıt yenileme işlemleri fakülte tarafından gerçekleştirilecek. Kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler, ders ekle-sil sürecine geçecek. Peki, AUZEF ders seçimi tarihleri ne zaman? İşte 18 Eylül Perşembe AUZEF kayıt yenileme, ders seçimi tarihleri ve ön lisans ve lisans kayıt ücretleri detayları.

AUZEF DERS SEÇİM TARİHLERİ NE ZAMAN?

AUZEF güz dönemi kayıt yenileme kılavuzuna göre, öğrenciler 1-21 Eylül tarihleri arasında öğrenim ücretlerini Halkbank Şube/ATM'leri veya AKSİS üzerinden yatıracaklar.

Ardından ders seçimleri 22-29 Eylül tarihleri arasında ilgili fakülte tarafından otomatik olarak yapılacak. Ders seçimleri 2 iş günü içinde tamamlanır.

AUZEF DERS ELE SİL İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ders ele-sil işlemlerini ise 30 Eylül - 5 Ekim tarihleri arsında öğrencinin kendisi tamamlayacak.

AUZEF ÜCRET KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

AUZEF Lisans ücretleri

COĞRAFYA 3600

FELSEFE 3600

İKTİSAT 3600

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3600

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600

İŞLETME 3600

REKREASYON 3600

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3600

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 3600

SOSYOLOJİ 3600

TARİH 3600

ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK 4100

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 3600

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 4100

AUZEF Ön Lisans ücretleri

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 4100

E-TİCARET VE PAZARLAMA 4100

GRAFİK TASARIMI 4100

İLAHİYAT 4100

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600

İŞLETME YÖNETİMİ 4100

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 2600

MARKA İLETİŞİMİ 3600

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 3600

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 3600

SOSYAL HİZMETLER 4100

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 3600

YAŞLI BAKIMI 2600

WEB TASARIMI VE KODLAMA 4100

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN? AUZEF GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

2025-2026 yılında AUZEF sınavları şu tarihlerde uygulanacak:

AUZEF Güz dönemi sınav tarihleri

AUZEF vize sınavı tarihi 8-9 Kasım

AUZEF final sınavı tarihi 27-28 Aralık

AUZEF bütünleme sınavı tarihi 31 Ocak - 1 Şubat 2026

AUZEF Bahar dönemi sınav tarihleri

AUZEF Vize sınavı tarihi 25-26 Nisan 2026

AUZEF Final sınavı tarihi 6-7 Haziran 2026

AUZEF Bütünleme sınavı tarihi 11-12 Temmuz 2026

AUZEF Mezuniyet üç ders sınavı tarihi 6 Eylül 2026

#AUZEF kayıt yenileme
#AUZEF ders ekle-sil
#AUZEF ücretleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TUS sonuçları belli oldu! 2025-TUS 2. Dönem tercih tarihleri açıklandı mı, ne zaman yapılacak?