İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri sürüyor. Öğrencilerin, 21 Eylül 2025 tarihine kadar öğrenim ücretlerini ödemelerinin ardından kayıt yenileme işlemleri fakülte tarafından gerçekleştirilecek. Kayıt yenilemesini tamamlayan öğrenciler, ders ekle-sil sürecine geçecek. Peki, AUZEF ders seçimi tarihleri ne zaman? İşte 18 Eylül Perşembe AUZEF kayıt yenileme, ders seçimi tarihleri ve ön lisans ve lisans kayıt ücretleri detayları.

AUZEF DERS SEÇİM TARİHLERİ NE ZAMAN? AUZEF güz dönemi kayıt yenileme kılavuzuna göre, öğrenciler 1-21 Eylül tarihleri arasında öğrenim ücretlerini Halkbank Şube/ATM'leri veya AKSİS üzerinden yatıracaklar. Ardından ders seçimleri 22-29 Eylül tarihleri arasında ilgili fakülte tarafından otomatik olarak yapılacak. Ders seçimleri 2 iş günü içinde tamamlanır.

AUZEF DERS ELE SİL İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK? Ders ele-sil işlemlerini ise 30 Eylül - 5 Ekim tarihleri arsında öğrencinin kendisi tamamlayacak.

AUZEF ÜCRET KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR? AUZEF Lisans ücretleri COĞRAFYA 3600 FELSEFE 3600 İKTİSAT 3600 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3600 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600 İŞLETME 3600 REKREASYON 3600 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3600 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 3600 SOSYOLOJİ 3600 TARİH 3600 ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK 4100 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 3600 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 4100

AUZEF Ön Lisans ücretleri BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 4100 E-TİCARET VE PAZARLAMA 4100 GRAFİK TASARIMI 4100 İLAHİYAT 4100 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600 İŞLETME YÖNETİMİ 4100 KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 2600 MARKA İLETİŞİMİ 3600 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 3600 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 3600 SOSYAL HİZMETLER 4100 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 3600 YAŞLI BAKIMI 2600 WEB TASARIMI VE KODLAMA 4100

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN? AUZEF GÜZ VE BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 2025-2026 yılında AUZEF sınavları şu tarihlerde uygulanacak: AUZEF Güz dönemi sınav tarihleri AUZEF vize sınavı tarihi 8-9 Kasım AUZEF final sınavı tarihi 27-28 Aralık AUZEF bütünleme sınavı tarihi 31 Ocak - 1 Şubat 2026