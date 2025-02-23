Bağkur 7200 güne düştü mü? Bağkur prim eşitleme tora yasası Meclis’ten geçti mi? soruları erken emeklilik için gün sayanlarca sorgulanıyor. Bağ-Kur prim eşitleme, SSK ve Bağ-Kur emeklilik prim gün sayılarını eşitleme düzenlemesidir. Bu düzenlemeyle, Bağ-Kur'da 9000 olan prim gün sayısı 7200'e düşürülecek. Düzenleme tamamlandığında Bağ-Kur'lular, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı elde edecek. Peki BAĞ-KUR'da 7200 gün kimleri kapsar? Bağkur prim indirimi ne zaman, yasa Meclis'ten geçti mi? İşte erken emeklilik detayları.
Bağ-Kur prim eşitleme düzenlemesinin, Bağ-Kur'luların emeklilik yaşını düşürerek ve emeklilik maaşlarını artırarak, onların yaşam standartlarını iyileştirmesi beklenmektedir. Ayrıca, düzenlemenin Bağ-Kur'luların emeklilik güvencesini güçlendirmesi de beklenmektedir. Torba yasada erken emeklilik var mı? Erkene emeklilik için aranan şartlar neler? sorularının cevapları merak ediliyor. Peki Bağkur prim eşitlemesi son durum ne? Emeklilik yaş, prim gün sayısı tablosu yeniden şekilleniyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...
Türkiye’de emeklilik sistemi, çalışanların çalışıp prim ödeyerek elde ettiği bir hak olarak tanımlanır. Bu hak, belirli bir prim gün sayısına ve sigortalılık süresine ulaşıldığında kazanılır. Ancak, bazı durumlarda çalışanlar, emeklilik yaşına gelmiş olmalarına rağmen yeterli prim gün sayısına sahip olmayabilir. Bu durumda, emekli olabilmek için prim gün sayılarını tamamlamaları gerekmektedir.
Bu durumda da emeklilerin çalışmaya devam edip prim ödemeleri gerekmektedir. Bağ-kur'luya erken emeklilik müjdesi! Prim gün şartına düzenleme geliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yüzbinlerce esnafın merakla beklediği emeklilikte aranan 9 bin prim gün şartının 7 bin 200'e düşürülmesi ile ilgili müjdeli bir haber verdi.
TORBA YASADA ERKEN EMEKLİLİK VAR MI?
Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatımızda emeklilik için belli bir yıl ve primi doldurmak gerekiyor. Esnafa verdikleri bütün sözleri bugüne kadar tuttuklarını aktaran Bolat, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır.
En kısa sürede, 2024 yılı çalışmaları içerisinde, bunlar mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün bakanlığının bütçesi üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bolat, Bağkur prim eşitleme düzenlemesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Küçük esnafı da desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Bolat, esnafın finansman desteğinin geri ödeme oranının ise yüzde 99'un üzerinde olduğunu kaydetti.
BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR!
Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde.
BAĞKUR EMEKLİLİK PRİMİ 7200 GÜNE DÜŞTÜ MÜ?
Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?
Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.
Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.
Emeklilik hakkı için erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi kadınlar için 20 yıl olarak uygulanıyor. Yine işe giriş tarihine göre belli bir primin de ödenmesi şartı var. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı ve EYT yasası ile emekli olma hakkına kavuştular. Ancak EYT dışındaki sigortalılar için prim ve yıla ilaveten yaş şartı da bulunuyor. Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. Eski adıyla SSK; Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız emeklilik tarihinizi belirliyor.
BAĞKUR PRİM EŞİTLEMESİ İLE EMEKLİLİK YAŞI NE KADAR DÜŞECEK?
Bağ-Kur prim eşitleme düzenlemesi ile Bağ-Kur'luların emeklilik yaşını 5 yıl düşürecek.
2000 VE 2008 ARASI SİGORTALI OLANLARA ERKEN EMEKLİLİK OLACAK MI?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 1999 yılı öncesi sigortalı olanlar için emeklilik yaşı ve prim gün sayısı düşürüldü. Bu düzenlemeden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için ise yeni bir emeklilik reformu şu an gündemde yerini alıyor.
Kademeli emeklilik sistemi nedir, kim ne zaman emekli olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma kapsamında, 2000 ve 2008 arası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik sistemi uygulanacak. Bu sistemde, sigortalı olmak için gerekli prim gün sayısı ve yaş şartı, sigortalının çalışma süresine göre şekillenecek.
Örneğin,
2000 yılında sigortalı olan bir kadın, 20 yıl sigortalılık süresi ve 58 yaş şartını sağladığı takdirde emekli olabilecek.
2008 yılında sigortalı olan bir erkek, 25 yıl sigortalılık süresi ve 63 yaş şartını sağladığı takdirde emekli olabilecek.
Kademeli emeklilik sisteminin ile emeklilik yaşı düşüyor mu?
Kademeli emeklilik sistemi, EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için erken emeklilik fırsatı sunmaktadır. Bu sistem sayesinde, sigortalı olanlar, çalışma sürelerine göre daha az prim ödeyerek ve daha erken yaşta emekli olabilecekler.
Kademeli emeklilik sistemi, EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni bir umut kaynağı olarak görülüyor. Bu sistem, sigortalı olanlara erken emeklilik fırsatı sunarken, emeklilik maaşı alamamaktan kaynaklı maddi kayıpların da önüne geçecek.
5000 Günden Emeklilik İle Kim Erken Emekli Olacak?
Türkiye’de emeklilik şartları, 1999 yılında yapılan bir değişiklikle birlikte; yaş, prim günü ve sigortalılık süresi olmak üzere üç şarta bağlanmıştır. Bu değişiklikle birlikte, emeklilik için gerekli prim günü sayısı 7000 güne çıkarıldı. Ancak, 1999 yılı öncesinde sigortalı olanlar için ise bu şart 5000 gündür.
5000 günden emeklilik, 1999 yılı öncesinde sigortalı olan ancak henüz emekli olamayan kişiler için bir umut ışığı olarak görülüyor. Bu kişiler, 5000 prim gününü doldurdukları takdirde, yaş şartı aranmaksızın emekli olabilecekler.
5000 günden emeklilik, bu kişiler için bir çözüm niteliğinde olsa da bazı sorunlara da yol açabileceği düşünülüyor. Bu sorunların başında, emeklilik fonlarının yetersiz kalabileceği endişesi gelmektedir. 5000 günden emeklilik ile, emeklilik yaşı daha düşük olacağından, emeklilik fonlarının maddi yükü de doğal olarak artacak. Bu durum, emeklilik fonlarının yetersiz kalması endişesini de gündeme getirmektedir.
Bir diğer sorun ise, 5000 günden emekliliğin işgücü piyasasını olumsuz etkileyebileceği endişesidir. 5000 günden emeklilik ile, daha fazla kişinin emekli olacağı ve işgücü piyasasındaki rekabetin artacağı düşünülüyor. Bu durum, işsizliğin artmasına ve ücretlerin düşmesine neden olabilir.
5000 gün ile emeklilik, 1999 yılı öncesinde sigortalı olan kişiler için bir çözüm niteliğinde olsa da bazı sorunlara da yol açabileceği düşünülüyor. Bu sorunların çözümü için, emeklilik fonlarının güçlendirilmesi ve işgücü piyasasının desteklenmesine yönelik önlemler alınması gerekmektedir.
GÜNCEL BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?
Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi.
Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor.
SGK-SSK'da 7 bin 200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli oluyor. Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.
EYT’lilerden sonra 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 döneminde Bağ-Kur’lu olanlar ikinci dönemde bulunuyor. Bu dönemde ilk defa sigortalı sayılanlar;
- Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olmaları halinde normal emeklilik aylığından,
- Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından faydalanabiliyor. Bu düzenleme ile birlikte kadın Bağ-Kur’luların 20 yıl olan prim ödeme gün sayısı tam 5 yıl daha artırılarak 25 yıla (9 bin gün prime) kadar yükseltildi.