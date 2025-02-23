Kademeli emeklilik sisteminin ile emeklilik yaşı düşüyor mu?

Kademeli emeklilik sistemi, EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için erken emeklilik fırsatı sunmaktadır. Bu sistem sayesinde, sigortalı olanlar, çalışma sürelerine göre daha az prim ödeyerek ve daha erken yaşta emekli olabilecekler.

Kademeli emeklilik sistemi, EYT düzenlemesinden yararlanamayan ve kapsam dışında kalanlar için yeni bir umut kaynağı olarak görülüyor. Bu sistem, sigortalı olanlara erken emeklilik fırsatı sunarken, emeklilik maaşı alamamaktan kaynaklı maddi kayıpların da önüne geçecek.