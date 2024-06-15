Bayram namazı, İslam'da iki büyük bayram olan Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda kılınan özel bir namazdır. Bayram namazı, iki rek'atten oluşan bir namazdır. Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre getirilir. Peki bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazına nasıl niyet edilir? Bayram namazı tekbirleri ne kadar, kaçtır? İşte bayram namazının kılınış şekli.
Bayram namazı, İslam toplumlarında maneviyatı yüksek, toplumsal dayanışmanın ve birlikte ibadet etmenin önemini vurgulayan özel bir ibadettir. Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kere kılınan Bayram Namazı, Allah’a şükrün bir ifadesidir. Oruç ve kurban ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar, kendilerini bu günlere ulaştırdığı için Bayram Namazı ile Allah’a şükrederler. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazına nasıl niyet edilir? Bayram namazında kaç tekbir alınır? Bayram namazı kılınışı ve tarifi hakkında merak edilen tüm soruları sizler için bu yazımızda cevapladık.
Bayram namazı, biri Ramazan Bayramında, diğeri Kurban Bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekâtlı bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.
Bayram Namazı Kaç Rekat?
Bayram Namazı 2 rekatlık bir namazdır ve şu şekilde kılınır:
Bayram Namazına Niyet Nasıl Edilir?
Öncelikle niyet edilir: Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya (Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır.) uydum hazır olan imama.
Bayram Namazı Kılınışı:
1. Rekat
İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
Gizlice Sübhaneke okunur.
Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazının 2. rekatı kılınışı
İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
Teşrik Tekbirleri nedir, nasıl okunur?
Arapçası:
اَللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ لا اِلهَ اِلاَّ اللّه وَاللّهُ اَكْبَرُ اَللّهُ اَكْبَرُ وَلِلّهِ الْحَمْدُ
Okunuşu:
“Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd”
Teşrik Tekbiri Anlamı:
“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”
Şafiî mezhebine göre teşrik tekbirleri nasıl okunur?
Hanefî ve Hanbelî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri yukarıdaki gibidir.
Şâfiîler teşrik tekbirini şöyle okur: “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd. Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânallāhi bükraten ve asîlâ”
Bayram namazını kılmanın hükmü nedir?
Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir.
Bayram namazı kimlere vaciptir?
Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.
Bayram namazını kaçıran kimse ne yapmalıdır?
Hanefî mezhebine göre bayram namazının cemaatle kılınması şarttır.
Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmez. Bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez.
Bayram namazı ne zaman kılınır?
Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.