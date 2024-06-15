Bayram namazı, İslam toplumlarında maneviyatı yüksek, toplumsal dayanışmanın ve birlikte ibadet etmenin önemini vurgulayan özel bir ibadettir. Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kere kılınan Bayram Namazı, Allah’a şükrün bir ifadesidir. Oruç ve kurban ibadetlerini yerine getiren Müslümanlar, kendilerini bu günlere ulaştırdığı için Bayram Namazı ile Allah’a şükrederler. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazına nasıl niyet edilir? Bayram namazında kaç tekbir alınır? Bayram namazı kılınışı ve tarifi hakkında merak edilen tüm soruları sizler için bu yazımızda cevapladık.